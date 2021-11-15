fb ig video ETtoday search mobile

入冬必備！保暖襪每雙200元有找、石墨烯「零著感內褲」每件才75元

>

文／C編

高效機能的科技素材石墨烯有超強的彈力，彈性纖維搭配石墨烯纖維，可以穩定支撐、包覆性極佳，同時舒緩壓力，「Her森森」推出多款石墨烯單品，有襪子、9分褲、腰夾、內褲、塑身衣等等，舒適又保暖，秋冬最適合。

▼▼▼點我搶超低價▼▼▼

▲石墨烯,9分褲,內褲,塑身衣,穿搭,Her森森,。（圖／Her森森）

▲入秋熱銷內衣褲新降售價75元一件起跳，點我搶購

XCLUSIV助眠襪組 石墨烯速暖襪＋鍺纖維遠紅外線保暖襪 2雙組，原價598元、特價399元

很多人在冬天容易手腳冰冷，助眠襪組很適合穿著睡覺，讓雙腳維持溫暖，日間外出也很需要，冷颼颼的冬天，穿對襪子全身跟著暖和。

2件組【GIAT】石墨烯遠紅外線機能彈力九分褲，買1件送1件，原價3360元、特價1111元

一件就可以做到提臀、美腿、收腹、瘦腿，打造人間腿精就是它，而且穿上不緊繃，還能強調腿部優點，弱化原有缺陷，堪稱完美機能九分褲，不管是搭配裙子還是長版上衣，都可以輕鬆保暖，吸濕排汗性強，穿久不會有悶感。

PP波瑟楓妮 二代醫療級石墨烯腰夾，原價3980元、特價1980元

久坐、久站，都容易造成腰部不適，用腰夾增強支撐力、幫助循環，能減緩壓力，加上石墨烯材質的優點，舒適度激增。

10件組 Dylce黛歐絲 黑科技石墨烯抑菌一片式零著感高腰內褲（現貨＋預購），原價1980元、特價753元

內褲材質相當重要，必須貼合臀、腿、腰際，否則容易勒腿不適，或是悶熱不透氣，這款高腰內褲彈性佳，不會有勒感，柔軟舒適同時有抑菌抗菌的效果，一次10件組一定要買來穿穿看。

▼▼▼點我搶超低價▼▼▼

▲石墨烯,9分褲,內褲,塑身衣,穿搭,Her森森,。（圖／Her森森）

▲入秋熱銷內衣褲新降售價75元一件起跳，點我搶購

伊黛爾 420丹逆齡推脂蠶絲塑身衣 M-XXL（3色任選），原價890元、特價490元

420丹高彈力完美獨家立體剪裁設計，腹部中間以螺旋針織雙層彈力加壓網紗製作，不會感覺有壓迫感或不舒服，也可撫平小肚肚及胃凸情形，機能提托胸形曲線讓胸部更集中豐挺，無罩杯設計可適合所有內衣尺寸，讓胸型更集中、深溝再現，顯現出完美好身材。

關鍵字：

石墨烯, 9分褲, 內褲, 塑身衣, 穿搭, Her森森

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

孫芸芸女兒穿比基尼超火辣　逆天長腿太逼人

孫芸芸女兒穿比基尼超火辣　逆天長腿太逼人

「長髮」丁春誠帶逛GUCCI展　絕美打卡點搶先看

「長髮」丁春誠帶逛GUCCI展　絕美打卡點搶先看

營養師教「顧眼睛」飲食3秘訣！乾眼症、視力模糊這樣吃

營養師教「顧眼睛」飲食3秘訣！乾眼症、視力模糊這樣吃

喬丹鞋4094萬元賣出！驚人天價破紀錄

喬丹鞋4094萬元賣出！驚人天價破紀錄

開賣秒殺！SABON、Dior夢幻倒數月曆　給你24個小驚喜

開賣秒殺！SABON、Dior夢幻倒數月曆　給你24個小驚喜

G-SHOCK「戰士錶」　錶帶藏神秘數字

G-SHOCK「戰士錶」　錶帶藏神秘數字

邱澤連打3天電玩當看電影　宅男當戶外咖必備帥錶

邱澤連打3天電玩當看電影　宅男當戶外咖必備帥錶

隋棠愛LV祖母綠鑽石耳環　被小孩拉扯也要戴

隋棠愛LV祖母綠鑽石耳環　被小孩拉扯也要戴

Øzi好心遭葉璦菱嗆：老娘走的路比你多

Øzi好心遭葉璦菱嗆：老娘走的路比你多

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

ET Fashion

推薦閱讀

拒絕廉價感！衣服熨燙過、挑選深色款，更顯得大氣又昂貴

拒絕廉價感！衣服熨燙過、挑選深色款，更顯得大氣又昂貴

三養辣雞麵推出啤酒　芒果口味喝起來甜甜的好幸福

三養辣雞麵推出啤酒　芒果口味喝起來甜甜的好幸福

買精不買多！打造7：3黃金比例衣櫃　穿出時髦又很百搭

買精不買多！打造7：3黃金比例衣櫃　穿出時髦又很百搭

激殺1.8折！老爺酒店集團住宿券16600元→2899元　全台據點都可選 滿櫃子衣服卻「永遠少一件」？原來是這3個原因惹禍，下次逛街別再犯 可愛到爆表的生活小物必須擁有：小小兵藍芽耳機、貓掌平板夾 秋天掉髮變多？3招頭髮養護秘訣，讓髮絲重現豐盈亮澤 超準測驗「被老闆開除後第一念頭」　看出你的「工作成功機率」 單身率最高的3大星座！天秤愛糾結又看臉、Top 1凡人無法駕馭 曾馨瑩283萬勞力士滿天星閃爆　連簡單白T恤都是大牌

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面