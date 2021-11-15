入冬必備！保暖襪每雙200元有找、石墨烯「零著感內褲」每件才75元

文／C編

高效機能的科技素材石墨烯有超強的彈力，彈性纖維搭配石墨烯纖維，可以穩定支撐、包覆性極佳，同時舒緩壓力，「Her森森」推出多款石墨烯單品，有襪子、9分褲、腰夾、內褲、塑身衣等等，舒適又保暖，秋冬最適合。

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XCLUSIV助眠襪組 石墨烯速暖襪＋鍺纖維遠紅外線保暖襪 2雙組，原價598元、特價399元

很多人在冬天容易手腳冰冷，助眠襪組很適合穿著睡覺，讓雙腳維持溫暖，日間外出也很需要，冷颼颼的冬天，穿對襪子全身跟著暖和。

2件組【GIAT】石墨烯遠紅外線機能彈力九分褲，買1件送1件，原價3360元、特價1111元

一件就可以做到提臀、美腿、收腹、瘦腿，打造人間腿精就是它，而且穿上不緊繃，還能強調腿部優點，弱化原有缺陷，堪稱完美機能九分褲，不管是搭配裙子還是長版上衣，都可以輕鬆保暖，吸濕排汗性強，穿久不會有悶感。

PP波瑟楓妮 二代醫療級石墨烯腰夾，原價3980元、特價1980元

久坐、久站，都容易造成腰部不適，用腰夾增強支撐力、幫助循環，能減緩壓力，加上石墨烯材質的優點，舒適度激增。

10件組 Dylce黛歐絲 黑科技石墨烯抑菌一片式零著感高腰內褲（現貨＋預購），原價1980元、特價753元

內褲材質相當重要，必須貼合臀、腿、腰際，否則容易勒腿不適，或是悶熱不透氣，這款高腰內褲彈性佳，不會有勒感，柔軟舒適同時有抑菌抗菌的效果，一次10件組一定要買來穿穿看。

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伊黛爾 420丹逆齡推脂蠶絲塑身衣 M-XXL（3色任選），原價890元、特價490元

420丹高彈力完美獨家立體剪裁設計，腹部中間以螺旋針織雙層彈力加壓網紗製作，不會感覺有壓迫感或不舒服，也可撫平小肚肚及胃凸情形，機能提托胸形曲線讓胸部更集中豐挺，無罩杯設計可適合所有內衣尺寸，讓胸型更集中、深溝再現，顯現出完美好身材。