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周冬雨只穿性感小可愛看著都好冷！廚房拍大片被讚是「火辣廚娘」

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記者王則絲／台北報導

大陸女星周冬雨於10日晚間現身雙11狂歡夜擔任表演嘉賓，以紫色小可愛、人魚裙裝的性感造型登台獻唱，除了在舞台上，周冬雨還在大型廚房中拍起大片，身在銀色調的場景裡顯得特別耀眼，不只大秀肩頸鎖骨、纖細腰線，裙子還開衩到腿根，撩人姿態超惹火，令人用看的都替她覺得冷！粉絲們相當捧場大讚：「美人魚在廚房」、「今天是火辣廚娘。」

▲周冬雨。（圖／翻攝自微博）

▲周冬雨出席雙11活動。（圖／翻攝自微博）

周冬雨近期主演戲劇《千古玦塵》人氣升高，身為三金影后的她，演技自然是沒話說，三不五時就登上熱搜，今年雙11負責宣傳是再適合不過了，晚會活動上，周冬雨穿著AZZI & OSTA的兩截式連身禮服，上身是平口的薰衣草紫色小可愛，並用滾銀邊線條相連下身的銀光人魚裙，腳踩Rene Caovilla繞踝高跟鞋收尾，成功將一米五的嬌小身形，穿出一米七的修長比例。

▲周冬雨。（圖／翻攝自微博）

▲周冬雨。（圖／翻攝自微博）

▲周冬雨身穿紫色小可愛、美人魚裙裝，露出大片肌膚，難得耍性感。（圖／翻攝自微博）

工作室釋出精修大片裡，將場景拉到宴會用的大型廚房，在一片銀色調的背景裡讓周冬雨顯得特別耀眼，頗有未來科技感，她甚至以這身性感造型，直接趴在料理台上擺拍，雪白的肌膚大片展露，相當性感撩人，獲得粉絲們盛讚：「是性感的雨」、「今天是火辣廚娘」、「哇哇哇流鼻血了」、「辣到我了！」不過由於這幾天已進入冬季氣溫，讓大家光是用看的都替她覺得冷了，「看著就好冷」、「注意保暖！」

▲周冬雨。（圖／翻攝自微博）

▲周冬雨於大型廚房中擺拍大片，被粉絲讚是「火辣廚娘」。（圖／翻攝自微博）

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關鍵字：

周冬雨, 美人魚, 火辣廚娘

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