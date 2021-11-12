fb ig video ETtoday search mobile

海鮮替代肉片、加湯請加水！營養師教你「火鍋吃不胖」7撇步

>

▲林口A9「22:02火鍋。樂活」為吃到飽形式。（圖／Global Mall提供）

▲火鍋是減重者的好選擇。（圖／Global Mall提供）

記者曾怡嘉／台北報導

減重的人都知道，火鍋和其他外食比起，營養是比較均衡的，但是稍不注意可能就會誤踩發胖陷阱，要怎麼吃最健康呢？營養師夏子雯在臉書分享7大撇步，讓你吃得均衡又暖身。

▲▼吃火鍋7個重點。（圖／翻攝自FB/營養師夏子雯）

▲（圖／翻攝自FB/營養師夏子雯）

吃火鍋時，湯底的選擇要注意，營養師夏子雯指出，通常湯底越清澈，熱量就越低，湯底上層浮油、越濃稠，看不見底的湯底，熱量就越高，如果真的要喝湯，夏子雯建議可以「1高+1低」，以高熱量湯底搭配低熱量湯底，平衡湯底的熱量。

同時她也提醒大家，如果想要吃火鍋不發胖，以下7大重點必須筆記：

#天然原型食材優於加工食品

火鍋料加工製品，隱藏許多油脂、鈉量、食品添加物，淺嚐即可。

#肉片可放於高熱量湯底煮，蔬菜一律放於蔬菜湯底

因葉菜類太容易吸附油脂，若把蔬菜煮在麻辣鍋中、吸滿辣油，反而變成地雷食物了。

▲▼吃火鍋7個重點。（圖／Pexels）

▲（圖／Pexels）

#適量海鮮替代肉片

無形中減少過多的飽和脂肪酸攝取量。

#醬料以辛香料為基底

蘿蔔泥、蔥、薑、蒜、天然的辛香料都是很棒的佐料，抗氧化物含量高，再加上少許的醋、醬油、沙茶調味即可。

#澱粉選南瓜、芋頭、山藥更健康

營養素比白飯、麵條高，可適量攝取。

#加湯請改加白開水

湯底很容易越煮越鹹，當要加湯時，請「加水」降低鹹度。

#飲料選無糖飲品

冷熱的無糖茶飲，不僅零熱量，又能去油解膩。

關鍵字：

火鍋, 營養師, 健康, 不發胖, 營養師夏子雯

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

孫芸芸女兒穿比基尼超火辣　逆天長腿太逼人

孫芸芸女兒穿比基尼超火辣　逆天長腿太逼人

「長髮」丁春誠帶逛GUCCI展　絕美打卡點搶先看

「長髮」丁春誠帶逛GUCCI展　絕美打卡點搶先看

營養師教「顧眼睛」飲食3秘訣！乾眼症、視力模糊這樣吃

營養師教「顧眼睛」飲食3秘訣！乾眼症、視力模糊這樣吃

喬丹鞋4094萬元賣出！驚人天價破紀錄

喬丹鞋4094萬元賣出！驚人天價破紀錄

開賣秒殺！SABON、Dior夢幻倒數月曆　給你24個小驚喜

開賣秒殺！SABON、Dior夢幻倒數月曆　給你24個小驚喜

G-SHOCK「戰士錶」　錶帶藏神秘數字

G-SHOCK「戰士錶」　錶帶藏神秘數字

邱澤連打3天電玩當看電影　宅男當戶外咖必備帥錶

邱澤連打3天電玩當看電影　宅男當戶外咖必備帥錶

隋棠愛LV祖母綠鑽石耳環　被小孩拉扯也要戴

隋棠愛LV祖母綠鑽石耳環　被小孩拉扯也要戴

Øzi好心遭葉璦菱嗆：老娘走的路比你多

Øzi好心遭葉璦菱嗆：老娘走的路比你多

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

ET Fashion

推薦閱讀

最愛八卦的3大星座女！Top 1好奇心重＋口才好，根本專業吃瓜達人

最愛八卦的3大星座女！Top 1好奇心重＋口才好，根本專業吃瓜達人

Timberland特價了！外套下殺2730元　防風、防潑水冬天必備

Timberland特價了！外套下殺2730元　防風、防潑水冬天必備

上班穿5種NG單品　很能幹也會被說很懶散

上班穿5種NG單品　很能幹也會被說很懶散

曾馨瑩283萬勞力士滿天星閃爆　連簡單白T恤都是大牌 「800坪人氣吃到飽」進駐遠百竹北　旭集和食、小福利火鍋全部吃通海！ 「5個壞習慣」讓你永遠存不到錢，每天買飲料也入列！ Apple AirPods Pro 7990元→5990元太划算！再也不用被「線」束縛 長的再正都沒用！「5種女生」讓男生想逃遠遠，你也在裡面？ 9成人都犯過！皮膚科醫師曝4大「敷面膜誤區」　敷後不洗也中 G-SHOCK酷黑錶加入碳纖維　多層次更出色

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面