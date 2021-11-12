海鮮替代肉片、加湯請加水！營養師教你「火鍋吃不胖」7撇步

▲火鍋是減重者的好選擇。（圖／Global Mall提供）

記者曾怡嘉／台北報導

減重的人都知道，火鍋和其他外食比起，營養是比較均衡的，但是稍不注意可能就會誤踩發胖陷阱，要怎麼吃最健康呢？營養師夏子雯在臉書分享7大撇步，讓你吃得均衡又暖身。

▲（圖／翻攝自FB/營養師夏子雯）

吃火鍋時，湯底的選擇要注意，營養師夏子雯指出，通常湯底越清澈，熱量就越低，湯底上層浮油、越濃稠，看不見底的湯底，熱量就越高，如果真的要喝湯，夏子雯建議可以「1高+1低」，以高熱量湯底搭配低熱量湯底，平衡湯底的熱量。

同時她也提醒大家，如果想要吃火鍋不發胖，以下7大重點必須筆記：

#天然原型食材優於加工食品

火鍋料加工製品，隱藏許多油脂、鈉量、食品添加物，淺嚐即可。

#肉片可放於高熱量湯底煮，蔬菜一律放於蔬菜湯底

因葉菜類太容易吸附油脂，若把蔬菜煮在麻辣鍋中、吸滿辣油，反而變成地雷食物了。

▲（圖／Pexels）

#適量海鮮替代肉片

無形中減少過多的飽和脂肪酸攝取量。

#醬料以辛香料為基底

蘿蔔泥、蔥、薑、蒜、天然的辛香料都是很棒的佐料，抗氧化物含量高，再加上少許的醋、醬油、沙茶調味即可。

#澱粉選南瓜、芋頭、山藥更健康

營養素比白飯、麵條高，可適量攝取。

#加湯請改加白開水

湯底很容易越煮越鹹，當要加湯時，請「加水」降低鹹度。

#飲料選無糖飲品

冷熱的無糖茶飲，不僅零熱量，又能去油解膩。