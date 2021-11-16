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說．流行／Daniel Lee閃離BV！「細數3年傳奇」從爆款雲朵包到關閉IG

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記者鮑璿安／專題報導

11月的時尚圈震撼彈，莫過於Daniel Lee無預警宣佈卸下Bottega Veneta（BV）創意總監一職，回顧他在任品牌3年期間，帶來無數爆款經典，用The Pouch「雲朵包」、枕形手袋、編織穆勒鞋等單品開闢了全新BV時代，如今暫時寫下句點，跟著《ET FAHSION》一同細數「Daniel Lee時代」的BV精彩亮點。

▲▼BV 。（圖／翻攝自IG）

▲Daniel Lee宣佈離開BV 。（圖／翻攝自IG）

2018年Daniel Lee加入BV

Daniel Lee是時尚圈難得一見的新星，過去加入Céline擔任服裝設計總監，是Phoebe Philo的左右手，2018年與BV開始合作，從2019秋季系列開始，當時就運用低調簡潔的手法，巧妙玩轉編織精神，以強烈設計感擄獲人心，後續還有「BV綠」、品牌三角包裝袋，都讓人印象深刻。

▲▼BV 。（圖／翻攝自IG）

▲SALON（沙龍） 系列以低調私人形式發佈 。（圖／翻攝自IG）

打破常規時裝秀形式改以沙龍發佈新系列

Daniel Lee在任期間還有一項重大舉措，就是捨棄了過往用數位時裝秀發佈新系列，改以「沙龍」展演，不以一年四季劃分服飾，而選擇SALON（沙龍） 系列與 WARDROBE （衣櫥）系列。沙龍概念的靈感源自高級訂製服黃金年代的私密展示，直至10月的SALON 03 底特律時裝秀，才罕見直播大秀，但相隔不到一個月，Daniel Lee交出執掌權。

關閉了品牌所有社群帳號

Daniel Lee一向摸不透，他渴望將經營策略回歸至工藝本身，於是今年年初無預警關閉了品牌所有社群帳號，他自己也從來沒有個人IG帳號，曾多次透露喜歡卻又討厭社群媒體，因為經營重點並不在IG，若是喜歡時尚，親自走進店內感受，會是最直接明了的方式。

Daniel Lee交出The Pouch雲朵包、Cassette卡帶包、Jodie扭結包

▲▼BV 。（圖／翻攝自IG）

▲「The Pouch 」雲朵包成經典 。（圖／翻攝自IG）

當初與相處了17年的創意總監 Tomas Maier分道揚鑣，其實許多人對於BV的前景並不樂觀，認為已經毫無新把戲可玩，但萬萬想不到Daniel Lee操刀「The Pouch 」讓品牌徹底起死回生，一款沒有Logo的鬆軟手袋徹底打破包款框架，陸續推出了Shoulder Pouch、變奏的chain Pouch等系列，加入金屬鏈帶變化花樣。應該說Daniel Lee手下的包款，輪廓是其他品牌難以尋見的，才會件件都是經典。

▲▼BV 。（圖／翻攝自IG）

▲Cassette卡帶包放大了編織輪廓 。（圖／翻攝自IG）

在創新中兼顧傳統，特別要提到Cassette卡帶包，是延續品牌經典Intrecciato編織紋，Daniel Lee特別放大處理這一細節，Padded Cassette Bag更有軟綿綿如同棉花糖的療癒觸感，成為品牌夯包清單之一。

▲▼BV 。（圖／翻攝自IG）

▲2020早春系列首度問世的Jodie包 。（圖／翻攝自IG）

而2020早春系列首度問世的Jodie包，有可頌牛角包的可愛封號，受到美國演員 Jodie Foster啟發，在一張躲避狗仔而舉起編織包的照片中，隱約看到了Jodie Bag的蹤影，也是體現品牌編織靈魂的款式，後續則延伸出秋冬毛絨樣式，同樣是不敗首選。

BV 從1966年成立至今，多數人停留在老牌編織精神，是Daniel Lee開啟了全新BV時代，現在聊起品牌，更多的是雲朵包、編織穆勒鞋、BV綠，不論雙方下一步該如何行走，Daniel Lee交出的漂亮成績單足夠讓人回味無窮。

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關鍵字：

說流行, BV, Daniel Lee, Bottega Veneta

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