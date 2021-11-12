跟周董比「這個」蕭敬騰只能當第2　光速入手爆款鞋不愧是「哥中之哥」

記者王則絲／台北報導

天王一哥周杰倫近日又於IG上曬鞋，穿上最新的「GUCCI X BALENCIAGA」聯名球鞋，得意寫道：「哥應該是最速上腳吧！」入手火爆夯款的速度的確驚人，不久蕭敬騰也跟上腳步，在一則彈吉他的影片中偷偷曬出同款鞋，並虛心承認：「我第二快。」暗指自己在「曬鞋」方面甘願輸給了「哥中之哥」周董。

▲周杰倫最新曬鞋照。（圖／翻攝自IG）

周杰倫熱衷收藏已不是新奇的事，尤其是在時尚潮流單品這塊，在演藝圈中可說是首屈一指，經常在IG上曬出自己最新入手的厲害單品，而近日周杰倫PO出一張穿搭照，果然沒那麼簡單，他一身帽T、短褲的休閒裝扮下，腳踩的可是「GUCCI X BALENCIAGA」最新聯名Hacker Project系列的鞋款，是現下話題最火熱的聯名單品之一，讓他得意寫下：「哥應該是最速上腳吧！」粉絲們也吃驚：「只能說比光速還快了」、「鞋頭哥」還不忘調侃：「希望哥專輯也這麼迅速。」

▲蕭敬騰Po出彈吉他影片，實則是在曬腳邊的鞋子。（圖／翻攝自IG）

不過說到潮鞋的收藏，蕭敬騰也不是省油的燈，他就曾公開過家中一大面的鞋牆，每一雙鞋都大有來頭。這次在周杰倫曬出新鞋不久後，蕭敬騰也透過彈吉他的影片，一邊炫技一邊偷偷曬出同款鞋，並在貼文寫下：「我第二快」暗示第一快正是周杰倫，自己只好當第二，還引來周杰倫留言：「棒棒。」兩人網上互動很逗趣。

▲左為周杰倫穿著款式、右為蕭敬騰款式。（圖／翻攝自highsnobiety、IG@s_man_s_man_s）

而周杰倫與蕭敬騰這次撞鞋的款式，正是GUCCI與BALENCIAGA最新Hacker Project系列所推出的聯名鞋款，以BALENCIAGA經典的Triple S鞋型出發，加入了GUCCI GG老花設計，並搭配出不同的撞色拼接，融合了雙方最具標誌性的元素。

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