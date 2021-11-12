曾馨瑩283萬勞力士滿天星閃爆　連簡單白T恤都是大牌

▲賈永婕（右）祝福她的神隊友曾馨瑩生日快樂，曾馨瑩穿FENDI白T恤搭配勞力士鑽錶。（圖／翻攝賈永婕臉書）



記者陳雅韻／台北報導

郭台銘夫人曾馨瑩昨歡度47歲生日，名媛貴婦、星友連日為她慶生，包括徐若瑄與徐若瑜姊妹、蔡依珊、陳妍嵐合組的「女五堅情姐妹會」一起聚會，張清芳、Studio A共同創辦人蔣雅淇、賈永婕也獻上祝福，賈永婕特別在臉書寫下「生日快樂我的神隊友」，照片中兩人恰好都穿白T恤展現好默契，曾馨瑩手腕上的2,839,000元的勞力士（Rolex）鑽錶也曝了光。

▲曾馨瑩戴的勞力士Oyster Perpetual Day-Date 40腕錶，面盤密鑲鑽與藍寶石時標，約2,839,000元。（圖／翻攝勞力士官網）

曾馨瑩看似簡單的白T恤，其實是出自義大利名牌FENDI，而她搭配勞力士18K白金打造的Oyster Perpetual Day-Date 40腕錶，則高調閃爍著光芒，因為面盤全鑲滿鑽，時標除了6與9鑲嵌方形切割藍寶石，其他都鑲方鑽，讓人難以忽視。

▲曾馨瑩開心度過47歲生日，腕上是AP皇家橡樹腕錶。（圖／翻攝hsin_ying_tseng IG）

昨曾馨瑩則在個人IG上po出坐在花海之中的美照，祝福自己生日快樂、珍惜每一天，手托著腮的pose亮出另一只名錶的側邊，從錶框輪廓、錶耳連接錶帶的設計可知是AP（Audemars Piguet，愛彼錶）招牌皇家橡樹系列腕錶，洩露她選錶的喜好。

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