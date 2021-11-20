化妝台也必須認真「斷捨離」　3個過期美妝品居然還能這樣用

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2021年轉眼間只剩下不到2個月，平時愛買美妝護膚品的你，是時候好好審視自己的化妝台，來一場盛大的「斷捨離」大掃除，留下真正適合自己的愛用品，才不會把家裡堆得滿滿看起來好雜亂，以下為你整理5項該清理掉的美妝護膚品類型，看看你是不是都有。

1.風格不合的美妝品

美妝新手時期，因為不了解自己適合什麼樣的風格，而盲目追求流行，買了一堆不適合自己的美妝產品，等變成美妝大師後，這些不適合自己的化妝品就被堆在一旁長灰塵了，既然用不到這些產品，可以將它們送給有需要的朋友，或是清理掉。

2.不適合的護膚品

相信許多人會購買朋友推薦的護膚產品，但別人的蜜糖可能是你的毒藥。由於每個人的膚況不同，許多產品購入後才發現不適合自己，比起使用後造成皮膚過敏，不如早早將不適合自己的保養品送人或處理掉，留下真正適合自己的產品。

▲選擇適合自己膚況的保養品。（圖／翻攝自小紅書@大琳＿土豆小當家，@美妝情報局）

3.只剩下一點點的產品⁣

許多產品因為價格昂貴，就算只剩下一點點，也捨不得丟掉，這些產品時常會被擱置一旁，最後被遺忘。為了避免遺忘及浪費，可以將較濃稠的產品加水稀釋，或是使用工具把剩下的內容物擠出，早點將產品用完，空瓶既不會佔位子，又不會放到過期或變質。

▲內容物剩下一點就快點用完，不要累積一堆空瓶。（圖／翻攝自小紅書@company77，@elingmor）



4.零碎的試用包

到專櫃購買產品時，經常會附贈試用包或體驗組，許多人會將它們收集起來，準備出遊旅行時拿來使用，但常常還沒用到就越積越多。這些試用包不只佔空間，產品內容物也不一定適合自己，因此留下幾個平時會使用的試用包，其餘的可以處理掉囉。

▲不囤積試用包，留下適合自己膚質的即可。（圖／翻攝自小紅書@蟬蟬是我呀，@啊哈來了）

5.過期化妝品⁣

許多化妝品中都含有營養成分，因此過期的化妝品不僅質地容易變質，還會滋生細菌，使用後可能引發皮膚過敏或是長痘痘等問題。將過期產品處理掉千萬不要覺得浪費，有些產品雖然不能在皮膚上作使用，但還是可以在生活中做使用。

化妝水

可將含有酒精成分的化妝水當做清潔液使用，擦拭桌面、鏡子、磁磚等，效果非常好，屋內馬上煥然一新。

▲含酒精成分的化妝水可以拿來擦拭桌子。（圖／翻攝自小紅書@兔唧小穎，@山野咖啡）

乳液

過期的乳液功能非常多，雖然不適合塗抹在身上，但可以當成護髮油塗抹在髮尾，潤澤保濕；乳液中的乳化劑可對付油性污垢，並保護皮革，因此拿它來擦拭皮鞋，鞋子馬上乾淨閃亮；除此之外，在撕不乾淨的標籤上塗抹一層乳霜，放置幾分鐘後，就能輕鬆去除。

▲乳液多功能特性讓人大讚。（圖／翻攝自小紅書@綾大神，@鹿先生）

香水

香水雖然過期，但香味依舊不減，可將香水噴在化妝棉上，放進櫃子、衣櫥中當芳香劑使用；也可噴灑在空氣中，變成空氣芳香劑。

▲香水變成芳香劑，家裡馬上變得香噴噴。（圖／翻攝自小紅書@somefallthings，@Ayemoi）

以上幾樣過期產品雖然實用又方便，但過期商品還是建議直接處理掉唷。

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