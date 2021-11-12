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網傳「野生天菜帥照」一搜竟是女兒身！　電眼長腿百萬網紅身份曝光

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▲卡琳娜和揉西 。（圖／翻攝自微博卡琳娜和揉西）

▲大陸網友瘋傳野生型男乘坐地鐵帥照。（圖／翻攝自微博卡琳娜和揉西）

編輯 ／Ann

日前微博瘋傳一組野生帥哥乘坐地鐵的照片，精緻五官帶有一絲神秘氣息引發大陸網友轟動，沒想到進一步搜索卻發現這名「天菜型男」不光是女生，還已經是孩子的媽，早已成為百萬粉絲網紅，殊不知其實她相當迷戀cosplay，百變造型跟著曝光。

▲卡琳娜和揉西 。（圖／翻攝自微博卡琳娜和揉西）

▲卡琳娜和揉西 。（圖／翻攝自微博卡琳娜和揉西）

▲卡琳娜和揉西 。（圖／翻攝自微博卡琳娜和揉西）

▲來自烏克蘭的「卡琳娜」是百萬粉絲網紅。（圖／翻攝自微博卡琳娜和揉西）

來自烏克蘭的「卡琳娜」與大陸作家「仲尼」結婚育有一女，她擁有188cm身高，深邃五官與纖細身材非常迷人，卡琳娜時常在個人微博分享家庭動態和穿搭，憑著亮眼外型吸引超過百萬網友追蹤。而她私下酷愛cosplay，過去曾扮演成《鬼滅之刃》、《咒術迴戰》角色，以人氣角色「五條悟」的白髮造型亮相，與原先的長髮美女模樣判若兩人，讓很多粉絲幾乎認不出。

▲卡琳娜和揉西 。（圖／翻攝自微博卡琳娜和揉西）

▲卡琳娜和揉西 。（圖／翻攝自微博卡琳娜和揉西）

▲卡琳娜擅長cosplay 。（圖／翻攝自微博卡琳娜和揉西）

日前她更PO出一系列「地鐵帥照」，身穿隨意的oversize白T搭配格紋襯衫，身材比例修長散發出天菜型男的架勢，吸引超過上萬名網友轉發，深深著迷於高顏值，但點入帳號才發現眼前帥哥竟是女兒身，嚇傻許多網友，「可以喊你老公嗎」、「對性別產生了大大的疑惑」、「已經愛上了」、「姐姐的腿能到我脖子」。

其實卡琳娜扮成男裝不是頭一遭，過去也曾和老公仲尼穿上西裝大跳男團舞蹈，甚至還會拍攝影片教導粉絲化高難度的「cosplay妝」，輕鬆切換男女身份。

▲▼卡琳娜和揉西 。（圖／翻攝自微博卡琳娜和揉西）

▲▼卡琳娜和揉西 。（圖／翻攝自微博卡琳娜和揉西）

▲卡琳娜cosplay「五條悟」、「流川楓」。（圖／翻攝自微博卡琳娜和揉西）

關鍵字：

卡琳娜和揉西, 五條悟, 微博, cosplay

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