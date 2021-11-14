奧斯塔羅12星座一周運勢1115-1121　天秤多賺錢、單身水瓶桃花來了

20211115-1121奧斯塔羅12星座一周運勢熱騰騰出爐囉！

恭喜本周最旺星座

TOP1：處女座事業運最旺！有望踏上一段成功的旅程，成功的距離將拉近一大步，手邊繁雜的工作與事情也有望畫下一個段落。

TOP2：獅子座愛情運最旺！雙方更願意在目前的情感裡努力，讓雙方在目前的感情中都感到穩定踏實，面對問題與爭執雙方也相當積極的願意處理。

TOP3：射手座金錢運最旺！正財運佳適合投資，多留意國際投資走向方面的訊息，這對你的投資會有加分。

本周需注意星座



1.巨蟹座事業運需要留意：面臨學事業顯得被動許多，使不上力的感覺將強烈出現，以致你在處理事情或面對問題時，都多了份厭倦感。

2.摩羯座愛情運需要留意：對於感情的未來感到擔憂，雙方都無法有效的掌握住未來，將朝向彼此重心都失去的方向發展，該好好調整彼此在感情世界裡的步伐囉。

3.雙魚座金錢運需要留意：正偏財運都不是非常理想，甚至會有小破財的機會，留意人際聚會的金錢支出。

牡羊座



整體運勢★★★

長久以來堅持的事物或想法在下周受到不小的挑戰，有可能是家人也有可能是來自於朋友，而也因為這樣的狀況讓牡羊朋友稍稍情緒受到影響。

愛情運勢★★★

兩人之間有不小的口角狀況產生，但終屬暫時性的，而這樣爭執也將帶領彼此進入更深的情感層次，因此奧斯提醒下周的爭吵可別往心裡去囉。

事業運勢★★★★

目前的學事業中有機會再創造出還不錯的成績，因此下周將會在工作上做得有聲有色，要好好把握。

金錢運勢★★★★

偏財運較差，正財運還不錯。要是下周有機會和朋友聚會或見面，有機會了解到不錯的進財機會。

金牛座



整體運勢★★

下周將會是金牛朋友信心消退的一周，面對目前手邊的事情掌握度也開始下降，除了是因為對自己自信心消退之外，也連帶產生對自我的疑慮。

愛情運勢★★★

雙方溝通度在下周下降許多連帶信任感的下降，導致自己都將事情放在心裡不願提出來討論，最後卻演變成一次的爭執。



事業運勢★★★

面對工作及學業有許多的想法，但卻都無法實際的付諸行動，漸漸得讓自己多了點混亂，奧斯建議下周思緒跟行動要併行。

金錢運勢★★

正偏財運皆不是很理想，甚至有小破財的可能，尤以投資方面要更加注意。

雙子座



整體運勢★★★

雙子朋友則顯得粗心，許多事情思考得不夠周詳就付諸行動，導致之後會有問題爆發的隱憂，奧斯建議下周思緒清晰狀況及決定，要再多花點時間思考。

愛情運勢★★

雙方面對情感顯得不太用心，有稍稍漫不經心的感覺出現，奧斯建議下周要多花點心思經營目前的情感，可別因為忙碌疏忽了另一半。

事業運勢★★

粗心大意的狀況在學事業方面顯得更加嚴重，奧斯提醒下周面對學事業要多提起些熱情，也要再細心一些。

金錢運勢★★★

正偏財運都不理想，下周存在著破財的機會，奧斯建議著重如何守財。

巨蟹座



整體運勢★★★

巨蟹朋友將會是個放棄思考的一周，過往思緒清晰的狀況不再如此強烈，在面對事情上會較被動些。



愛情運勢★★

對於情感稍微產生逃避的想法，或是使面對事情的積極度降低，連帶影響面對愛情時的狀況。



事業運勢★★

面臨學事業顯得被動許多，使不上力的感覺將強烈出現，以致你在處理事情或面對問題時，都多了份厭倦感。

金錢運勢★★

正偏財運都較差，不建議理財和投資，若現有投資的朋友下周不建議做增資動作。

獅子座

整體運勢★★★★

獅子朋友則顯得積極上進許多，而這樣的上進及積極卻不像是在怠惰中改變，反而是在精益求精的感覺，面對許多事情與事物下周有更多自我的看法，開始著手去調整過往就看似不錯的事情。



愛情運勢★★★★

雙方更願意在目前的情感裡努力，讓雙方在目前的感情中都感到穩定踏實，面對問題與爭執雙方也相當積極的願意處理。

事業運勢★★★★

對於目前學事業更加投入與認真，也不斷尋找機會在目前的工作當中有往上爬升的機會，而在自有公司方面的朋友，會有更加積極拓展事業版圖的想法。

金錢運勢★★★★

正財運優於偏財運，專業努力受到職場主管的肯定，有望得到許多的金錢回報。

處女座

整體運勢★★★★★

處女朋友將是充滿開心與愉悅的一周，心靈上的喜悅反應在外在，讓你整體看起來都清新不少，若目前有煩人惱人的事情也都在可以畫下個段落。

愛情運勢★★★★★

雙方關係在下周充滿濃烈的愛意，相處與想法上都將更加融洽，部份問題也獲得解決。單身的朋友，奧斯提醒你下周要注意桃花的出現。



事業運勢★★★★

有望踏上一段成功的旅程，成功的距離將拉近一大步，手邊繁雜的工作與事情也有望畫下一個段落。

金錢運勢★★★★

正財運不錯，長久努力的成功將獲得金錢上的回報，會是個豐收的一周。

天秤座



整體運勢★★★★

天秤朋友思緒清晰也活絡許多，如正是需要動腦時期的，會是值得好好把握的一周，另外因下周的思緒清晰許多，所以面對問題時都能妥善解決不拖拉。



愛情運勢★★★

對於愛情的思緒也清楚，但也因為如此導致僅存在想的階段，有點忽略了現實的發展，所以也要著重在現實發展，對情感的發展才會比較好。

事業運勢★★★

學事業方面則顯得有點不切實際，可能是手邊工作還沒完成就在想著之後如何慶祝，所以工作能力雖不錯但也要運用在對的地方。

金錢運勢★★★★★

正財運良好，若是設計性質或是業務性質及企劃性質工作的朋友，下周有望多賺點錢。

天蠍座

整體運勢★★

天蠍朋友對於目前的現況感到不甚滿意，因此會有想改變目前現況的想法，願意付出行動去改變也調整自己去因應，但卻有空忙一場的可能性。

愛情運勢★★★

對於愛情會有不切實際的動作出現，甚至因為這樣的動作讓感情停頓了下來，另外下周對於情人的誠實也相當的重要，切勿有隱瞞的狀況發生。

事業運勢★★★

學事業方面要注意自己目前的方向及努力是否是正確的，雖然不斷的努力與付出，但卻有空忙碌的情況，奧斯建議下周多傾聽同事的意見可望改善情況。

金錢運勢★★

財運不慎理想，如果有想買樂透或刮刮卡的朋友，那就要有做公益的心理準備。

射手座



整體運勢★★★

射手朋友面對目前的環境些微感覺自己的不足，因此有想提升自己的想法出現，面對目前熟悉的現況開始猶豫與選擇是否要做些改變。

愛情運勢★★★

下周會感覺目前的愛情不太足夠，少了些什麼，思緒的提升將帶領感情進入更深的層次，也願意帶領另一半向前邁步。

事業運勢★★★

學事業上將面臨一些轉變，可能是新業務的授命或工作內容的變換，換言之將是個充滿變動的工作週期。

金錢運勢★★★★★

正財運佳適合投資，多留意國際投資走向方面的訊息，這對你的投資會有加分。

摩羯座



整體運勢★★

過往努力扎下的根基在下周動搖了起來，因此將讓魔摩羯朋友面臨些困境，例如工作上的瓶頸或是事業的困難。奧斯提醒在面臨狀況時，該花心思好好想想目前事情的其他出路了。



愛情運勢★★

對於感情的未來感到擔憂，雙方都無法有效的掌握住未來，將朝向彼此重心都失去的方向發展，該好好調整彼此在感情世界裡的步伐囉。

事業運勢★★

過往學事業穩定的朋友也將開始動搖起來了，將是不太穩定的一周，工作上要多留意細節避免粗心大意，以免因一時的不穩而影響之後的工作狀況。

金錢運勢★

正偏財運皆不佳，也有破財的機會或莫名花筆金錢，下周要多加注意。

水瓶座



整體運勢★★★★

水瓶朋友對於目前的現況感到知足，不再像過去那麼給自己壓力，開始懂得享受目前的生活。

愛情運勢★★★★

雙方沉溺在目前的感情相處當中，也不願意打破這樣的感覺，懂得為感情努力及經營。

事業運勢★★★

學事業方面都算相當穩定，讓自己在目前的環境中安定下來，不會有太大的起伏。

金錢運勢★★★

正偏財運平穩的一周，不會有太大的起伏，偶爾花點小錢犒賞自己是可以的。

雙魚座



整體運勢★★

雙魚朋友無來由的念舊起來，過往的事情三不五時浮現在你的目前生活裡頭，有那麼點守舊的狀況發生，另外也因為這樣的狀況讓自己似乎停留在過去。

愛情運勢★★

兩人的爭執狀況將更加明顯，會為了一些小事情出現爭吵，奧斯會建議多避免和另一半起爭執，因為下周的爭執是都將容易往另一半心裡面去的。



事業運勢★★★

對於目前的公司或學業感到萬分的灰心，甚至會有偷懶的狀況出現，而這樣的狀況連帶也會影響到上司或同事之間對你的評論。

金錢運勢★

正偏財運都不是非常理想，甚至會有小破財的機會，留意人際聚會的金錢支出。

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