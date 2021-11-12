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日網傳「坐姿心理測驗」看出真實性格　翹左腳、翹右腳差很多

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一但養成習慣後，是很難輕易改掉的，像是一個人的「坐姿」，也是習慣使然，日本網站上就有一項關於「腳的坐姿」的心理測驗，從6種日常最常使用的坐姿方法，看出自己的真實性格，不妨現在就低頭看看你的坐姿，是屬於以下哪一種吧。

▲心理測驗。（圖／翻攝自IG）

1. 翹腳左腳在上

大家都知道翹腳是不良姿勢，但許多人還是忍不住會喜歡翹腳，如果習慣翹腳時把左腳放在上頭，通常表示這個人是個好奇心旺盛的人，有興趣的事情會主動積極行動，喜歡掌握主導權，對照到愛情觀上，也會是個比較主動、有主見的人，通常都不會往失敗的方向去想，會勇往直前。

2. 翹腳右腳在上

習慣右腳在上的人性格上會比較內斂，待人處事也比較謹慎一些，做出任何決定前總是會思慮周全，雖然個性隨和也很合群，但是比起跟一群朋友鬼混，更喜歡自己獨處，比起用說的，更喜歡用文字。

3. 膝蓋碰膝蓋腳內八

習慣有些內八坐姿的朋友，內心害怕寂寞，個性比較黏人一點，自己一個人的時候就容易想東想西，還是覺得有個人在旁邊陪伴比較開心，因此在感情上特別需要對方花時間相處。

4. 腳踝交叉

喜歡腳踝交叉坐姿的朋友，個性上很直率，有時也可說是孩子氣，喜歡天馬行空的思考，熱愛購物、收藏，感情上則屬於自由派，若是想綁住他，只會讓他更想逃跑而已。

5. 兩腳開開

坐著時兩腳習慣放鬆大開的人，就如同坐姿給人的感覺一樣，平時大概就是個不拘小節的人，因為相處起來特別輕鬆，大家都喜歡和他做朋友。

6. 雙腳併攏

坐著時不自覺雙腿併攏的人，有時會缺乏自信，陷入自卑的感受裡，但是並不會因此而逃避，面對事情依然會負責承擔，想法很踏實，沒什麼貪念。

關鍵字：

心理測驗, 心測, 日網, 坐姿, 翹腳, 坐姿心理測驗

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