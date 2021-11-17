帝舵表聯手法國海軍蛙人特種部隊　精準強悍潛水錶出擊

▲帝舵表與法國海軍特種部隊合作研發全新Pelagos FXD（領潛型FXD）專業潛水腕錶。（圖／品牌提供，以下同）

時尚中心／台北報導

帝舵表（TUDOR）自1950年代推出首批現代專業潛水腕錶後，一直為法國海軍長期供應錶款直至1980年代，今年雙方再續緣分，品牌與法國海軍蛙人特種部隊休伯特突擊隊（Commando Hubert）合作研發Pelagos FXD專業潛水腕錶，最大特色於錶名稱上清楚點出，FXD意指錶殼上以整塊鈦金屬打造的堅硬固定式錶帶杆，為潛水員提供更安全牢靠的保障。

▲Pelagos FXD腕錶最大特色是錶殼上堅固的固定式錶帶杆設計，為潛水員提供牢靠保障。

1956年法國海軍附屬科研機構海洋教育研究及深海研究隊（Groupe d’Étude et de Recherches Sous-Marines，簡稱G.E.R.S.），向帝舵表訂購了一批型號7922與7923、防水100米的Oyster Prince Submariner腕錶，經過實際評估之後，G.E.R.S.的時任指揮官以「完美」形容兩款腕錶的防水性能，並盛讚計時「非常準確」，於是很快就訂購了更多腕錶，而帝舵表也於1961年獲得「法國海軍官方供應商」稱號。

▲Pelagos FXD腕錶搭配融合法國海軍傳統的自黏式織紋錶帶。

今年雙方再聯手，便是以當中最著名藍色面盤與外圈的型號9401錶款為藍本，此款式自1970年代中期誕生之初至1980年代，一直供應給法國海軍，直到二十一世紀仍被法國海軍潛水學院及蛙人特種部隊使用，目前在預備役與退役船員手腕上，仍有機會看到此型號錶款，新版Pelagos FXD腕錶的設計靈感正源自於此。

▲Pelagos FXD腕錶配備120格卡位的雙向旋轉外圈，滿足蛙人特種部隊執行「水下潛行」任務特定需求。

Pelagos FXD腕錶除了固定式錶帶杆是亮點，搭配陶質60分鐘逆向刻度字圈的鈦金屬120格卡位雙向旋轉外圈也是新穎設計，雖與ISO 6425:2018規定的潛水腕錶標準不符，但卻滿足蛙人特種部隊執行「水下潛行」任務時的特定需求，因為2人一組的潛水員在磁羅盤的指引下需完成一系列直線潛泳任務，在每個泳段都需要精準計時並以平穩速度前行，改變路線都需要重新開始倒數計時，藉由Pelagos FXD腕錶專門為外圈設計了逆時針刻度與夜光顯示，以分針指示各泳段耗費的時間，即可輕鬆設置並方便潛水員監測每次倒數計時。

▲Pelagos FXD腕錶內外兼具。

強悍的內在歸功於帝舵表原廠MT5602型機芯，不僅獲瑞士官方天文台認證（COSC），更擁有更勝此標準的精準度，機芯的每日誤差僅在-2至+4秒之間，另一特點為長達70小時的動力儲備，讓Pelagos FXD腕錶的佩戴者能「周末無憂」，意即周五晚上拿下腕錶「休息」，到周一再次戴上手腕依然能運作無誤，無須調校。

▲錶殼底蓋鐫刻Marine nationale（法國海軍）品牌標誌及具有歷史意義的「M.N.21」字樣。

講求實用功能外，帝舵表亦在外型下功夫，以海軍藍色面盤，搭配1969年問世、塗有X1級瑞士Super-LumiNova®夜光塗層「雪花」棱角形指針與方形鐘點標記，而42毫米鈦金屬錶殼經過磨砂處理，呈現啞面效果流露好質感；錶背則鐫刻了Marine nationale（法國海軍）水手帽與錨組合而成的品牌標誌，以及具有歷史意義的「Marine nationale 2021」縮寫「M.N.21」字樣。目光回到織紋錶帶，中央飾有灰色條紋，是融合法國海軍傳統的設計，隨錶附贈點綴浮雕織紋圖案的一體式橡膠錶帶。

▲隨錶附贈一條織紋圖案的一體式橡膠錶帶。

