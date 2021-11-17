3款「招財水晶」大公開　一戴馬上財運滾滾來，擋都擋不住

文／LOOKin

無論妳身為什麼身分，上班族、投資者、生意人都一定會想要有源源不絕的財運，雖然錢不是萬能，但沒有錢卻萬萬不能。很多人喜歡戴水晶來改變運勢，想當然而想要讓財運更旺當然也能透過水晶，而到底是哪些水晶能增強財運呢？帶來的是正財還是偏財呢？這邊小編就整理出了三款能量超強的「招財水晶」要介紹給妳們！趕快拿出筆記本，準備記錄下來吧！

▲各類水晶製品。（圖／LOOKin提供）

黃水晶

▲黃水晶結晶。（圖／翻攝自pinterest，IG@fume_crystal）

黃水晶（Citrine）象徵著快樂、健康和財運，也又名「財富之石」，黃水晶主偏財，能帶來偏財運和生意緣，有助於創造意外的財富，開拓新客源，特別適合需要機運的銷售人員、生意人或有副業的人。對於股票投資族更是不可或缺的利器，尤其是球體的黃水晶，更有凝聚、聚財效果。除了置於家中的財位外，如果是每天都會看盤的人，則建議最好戴上黃水晶手鍊會更有效。

▲黃水晶飾品。（圖／翻攝自IG@roseandrabbitdesigns，@menwen，@anoli-joaillerie）

此外黃水晶對應太陽神經叢，有助於清理太陽神經叢的負面能量，提振對於生活的信心，幫助療癒長久遺留的創傷，放下自卑，並帶來正面能量。也因為對應太陽神經叢會更有意願過上好的生活，讓工作與事業上的企圖心增強，也能增加自己的信心。

綠幽靈

▲綠幽靈水晶。（圖／翻攝自IG@fume_crystal，@gemstone7）

綠幽靈（Green Phantom）屬於異象水晶，異象水晶是指在水晶的生長過程中，包含了不同顏色的火山泥、礦物質，在通透的白水晶裡，出現如雲霧、水草、漩渦甚至金字塔等天然異象，內容物顏色為綠色的則稱為「綠幽靈」。而且在西方文化裡綠色就代表著鈔票，因此綠幽靈也有招財水晶之說。

▲綠幽靈水晶製品。（圖／翻攝自IG@buy-fengshui，@creema，@menwen，@modesens）

綠幽靈是正財水晶，可以招正剛財神。正財是指以努力工作所獲得的正當報酬，在相同的努力之下，可以獲得更多的報酬或者收穫。而綠幽靈水晶所散發出的磁場可以吸引貴人，尤其是在事業上，對於新工作或者新事業，或者是常要在外地工作的人都非常適合。再者，綠幽靈可以開發心輪，能化解心中負面情緒，使人忘卻煩惱，也能幫助開啟封閉的心，更能接受夠種事物的變化，更有勇氣接受挑戰！

金髮晶VS鈦晶

▲金髮晶和鈦晶。（圖／翻攝自IG@gemrockauctions，pinterest）

金髮晶和金鈦晶常被混為一談，因為兩者的成分和結構都一樣，都是水晶裡含有金紅石。金髮晶的特性是金紅石如髮絲一般，細且多；而鈦晶裡的金紅石以片狀、針狀呈現，看起來更加像金屬質感。兩者價格也有明顯差別，鈦晶在水晶中較稀少，所以價錢會比金髮晶貴。

▲金髮晶製品。（圖／翻攝自IG@hermuacc，@fume_crystal，@bonnyread，@melissatysondesigns）

金髮晶（Gold Rutilated Quartz）是主宰金錢運的水晶，在西方被稱為「維納斯之髮」，代表著愛情與美麗的象徵。金髮晶通常比未含髮絲的水晶能量來得強得許多，正財、偏財都能招，能量特強，招財聚氣之外，也有避邪化煞的作用，還能當護身符使用。對於優柔寡斷，缺乏主見的人，也有加強決策力以及增加魄力的功用，非常適需要做決策的領導人物或高級主管。

▲鈦晶製品。（圖／翻攝自IG@farfetch，@lunaluna.accessory）

其實鈦晶（Rutilated Quartz）跟金髮晶的功效是差不多的，只是鈦晶的能量又比金髮晶在高一些，所以鈦晶對於財富的敏感度是更敏銳的，正財、偏財都招，能幫助提升旺氣與招來貴人。鈦晶也是這些招財水晶中，氣勢最霸道的一款。鈦晶還能增強配戴者本身的自身能量，不易被外界的負能量所影響，因此常需要出入能量不佳的地方（如:墓地、病房、較陰冷之地…等等），建議配戴鈦晶達到避邪的作用，掛於車內也有避邪驅凶的效果。

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