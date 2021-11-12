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暮光女搶穿龐克香奈兒！度假系列「天鵝絨粉、櫸木小圓包」隱藏亮點揭曉

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記者鮑璿安 ／台北報導

香奈兒 （CHANEL）在5月發佈的2021/22 Cruise 度假系列在台上市，以極度耐看的黑白雙色調為主軸，已有不少名人搶先演繹，包括女星克莉絲汀史都華（Kristen Stewart）、潘妮洛普克魯茲（Penelope Cruz）穿著。包款部分則帶來白黑雙色11.12小尺寸包款、粉色天鵝絨菱格紋皮穿鏈造型肩背包，命中自由奔放的審美。

▲▼香奈兒 。（圖／品牌提供）

▲▼香奈兒 。（圖／品牌提供）

▲▼香奈兒 。（圖／品牌提供）

▲2021/22 Cruise 度假系列形象照來到南法海邊拍攝 。（圖／品牌提供）

2021/22 Cruise 度假系列發表於南法普羅旺斯雷伯城光影採石場 (Carrières de Lumières)，先前出爐的形象照則來到南法海邊拍攝，試圖傳遞本季奔放自然的魅力。本季從黑白雙色中心出發，像是普羅旺斯風格的花朵刺繡裝點洋裝的衣袖；繡以烏干紗花卉的棉質緹花長褲彰顯剛柔對比度。女星潘妮洛普克魯茲演繹過的繩結斗篷搭配天鵝絨洋裝，鏤空中透出肌膚，非常具有穿透美，見證了僅用黑白色就能說故事的能力。

▲▼香奈兒 。（圖／品牌提供）

▲▼香奈兒 。（圖／品牌提供）

▲克莉絲汀史都華（Kristen Stewart）、潘妮洛普克魯茲（Penelope Cruz）穿著 。（圖／品牌提供）

斜紋軟呢也在本季化作緞帶編織無袖背心外套、流蘇套裝，以及飾以鉤針辮飾的黑粉相間套裝，藉此多變形式方便搭配，傳遞度假氛圍。當然，藝術總監Virginie Viard所擅長的60年代搖滾風不能缺少，體現在印有模特兒 Lola Nicon 肖像的Ｔ恤，搭配流蘇皮革裙以及亮面靴款，又是一套輕鬆的經典Look。

▲▼香奈兒 。（圖／品牌提供）

▲▼香奈兒 。（圖／品牌提供）

▲▼香奈兒 。（圖／品牌提供）

▲香奈兒白黑雙色11.12小尺寸包款；黑白印花金屬鍊帶布面肩背包；白色皮革菱格紋皮穿鍊流蘇造型長方肩背包 。（圖／品牌提供）

而黑白控在本季有很大發揮空間，品牌經典11.12包以黑白雙色呈現，黑白印花金屬鍊帶布面肩背包方便攜帶，另也有帶有流蘇的黑色皮革菱格紋長方肩背包，同時出現天鵝絨材質的粉嫩色菱格紋皮穿鏈包款，可愛程度依舊。

▲▼香奈兒 。（圖／品牌提供）

▲▼香奈兒 。（圖／品牌提供）

▲米色皮革櫸木圓形化妝包；粉色天鵝絨菱格紋皮穿鏈造型肩背包 。（圖／品牌提供）

關鍵字：

香奈兒, CHANEL, 202122, Cruise , 度假系列

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