fb ig video ETtoday search mobile

好想脫單？先改掉讓你難以戀愛的4件事　別再幻想韓劇浪漫情節

>

▲▼ 想脫單先改掉讓你難以戀愛4件事 。（圖／翻攝ＩＧ）

編輯／Molly　圖／翻攝IG@tvndrama.official

單身好久好想交男友／女友，但月老也拜了、交友軟體也用了，卻總是無法順利脫單，到底為什麼？很有可能就是因為你也有以下這些讓戀愛難以成形的4個原因。不想當萬年單身狗，快從改掉這些小細節開始。

▲▼ 想脫單先改掉讓你難以戀愛4件事 。（圖／翻攝ＩＧ）

1.陷入韓劇的浪漫幻想中

現在很多女生空閒時間就喜歡追劇，尤其愛看偶像劇、韓劇，有些人看著看著就容易產生不切實際的「幻想」，覺得總有一天能碰到跟劇中男主角一樣深情、條件完美的對象，或是希望下一段戀愛會有著像戲劇中的浪漫情節，但現實中哪來這麼多高富帥，真實生活中的戀愛也沒有這麼多「高潮迭起」。想談戀愛？先回歸現實認清真實的一面吧！

▲▼ 想脫單先改掉讓你難以戀愛4件事 。（圖／翻攝ＩＧ）

2.習慣自己一個人生活

有些人單身時間長了，越來越習慣一個人吃飯、逛街、運動，自己搞定生活大小事，就算遇到困難、難過的事也是自己想辦法解決。當然獨立是件好事，但適時的跟親朋好友吐吐苦水、釋放孤單心情，不僅能抒發情緒，也能讓周遭人了解你的心情，如果有碰到合適的人，他們也比較會想到你，進而幫你介紹對象。

▲▼ 想脫單先改掉讓你難以戀愛4件事 。（圖／翻攝ＩＧ）

3.過於在意擇偶條件

有些人很難開始一段戀愛是因為設限太多，單身時內心就默默對另一半抱有許多標準、理想條件，有時候遇到不錯的對象，但又因對方沒有百分百滿足自己設定的「條件」就放棄，或許就因此錯過好幾個適合自己的人。當然，你可以對未來另一半抱有一些期望條件，但人沒有完美的，別硬要追求每個條件都符合，可以先進一步多認識看看，或許在一開始看來「不符合條件」的地方，經過相處也漸漸變得不重要了。

▲▼ 想脫單先改掉讓你難以戀愛4件事 。（圖／翻攝ＩＧ）

4.懶得花時間認識新朋友

長時間單身的人，大多數生活模式都很固定，只待在自己習慣、舒適的社交圈，固定上下班，固定跟幾個熟識的朋友聚會，越來越懶得社交、認識新朋友，常常宅在家，過著看似自由、實則封閉的單身生活，這樣的生活型態會讓社交越來越小，當然也就沒機會認識到新對象。

想要有戀情，當然需要有認識新對象的機會，所以一定要先讓自己踏出僵化的生活模式，多接觸新事物、參加不同活動，不僅能有更多認識人的機會，豐富的生活也能為自己帶來更多樂趣和體驗。

►最愛八卦的3大星座女！Top 1好奇心重＋口才好，根本專業吃瓜達人

►11月感情運最好、有望閃婚的3星座！雙魚愛情事業兩得意，好運不斷

►日本超準「吃地瓜心理測驗」秒看優缺點！　邊剝邊吃型很會一心多用

關鍵字：

兩性, 愛情, 感情, 戀愛, 談戀愛, 男女, 單身, 脫單, 情侶, 特質, 原因

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

孫芸芸女兒穿比基尼超火辣　逆天長腿太逼人

孫芸芸女兒穿比基尼超火辣　逆天長腿太逼人

「長髮」丁春誠帶逛GUCCI展　絕美打卡點搶先看

「長髮」丁春誠帶逛GUCCI展　絕美打卡點搶先看

營養師教「顧眼睛」飲食3秘訣！乾眼症、視力模糊這樣吃

營養師教「顧眼睛」飲食3秘訣！乾眼症、視力模糊這樣吃

喬丹鞋4094萬元賣出！驚人天價破紀錄

喬丹鞋4094萬元賣出！驚人天價破紀錄

開賣秒殺！SABON、Dior夢幻倒數月曆　給你24個小驚喜

開賣秒殺！SABON、Dior夢幻倒數月曆　給你24個小驚喜

G-SHOCK「戰士錶」　錶帶藏神秘數字

G-SHOCK「戰士錶」　錶帶藏神秘數字

邱澤連打3天電玩當看電影　宅男當戶外咖必備帥錶

邱澤連打3天電玩當看電影　宅男當戶外咖必備帥錶

隋棠愛LV祖母綠鑽石耳環　被小孩拉扯也要戴

隋棠愛LV祖母綠鑽石耳環　被小孩拉扯也要戴

Øzi好心遭葉璦菱嗆：老娘走的路比你多

Øzi好心遭葉璦菱嗆：老娘走的路比你多

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

ET Fashion

推薦閱讀

最愛八卦的3大星座女！Top 1好奇心重＋口才好，根本專業吃瓜達人

最愛八卦的3大星座女！Top 1好奇心重＋口才好，根本專業吃瓜達人

曾馨瑩283萬勞力士滿天星閃爆　連簡單白T恤都是大牌

曾馨瑩283萬勞力士滿天星閃爆　連簡單白T恤都是大牌

Timberland特價了！外套下殺2730元　防風、防潑水冬天必備

Timberland特價了！外套下殺2730元　防風、防潑水冬天必備

Apple AirPods Pro 7990元→5990元太划算！再也不用被「線」束縛 上班穿5種NG單品　很能幹也會被說很懶散 「5個壞習慣」讓你永遠存不到錢，每天買飲料也入列！ 「800坪人氣吃到飽」進駐遠百竹北　旭集和食、小福利火鍋全部吃通海！ G-SHOCK酷黑錶加入碳纖維　多層次更出色 凱特王子妃一件襯衫穿10年　投資好質感不退流行款很超值 超愛記仇的3大星座！TOP 1是把仇恨記在骨頭裡，化成灰都不會忘記

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面