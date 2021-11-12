好想脫單？先改掉讓你難以戀愛的4件事　別再幻想韓劇浪漫情節

編輯／Molly 圖／翻攝IG@tvndrama.official

單身好久好想交男友／女友，但月老也拜了、交友軟體也用了，卻總是無法順利脫單，到底為什麼？很有可能就是因為你也有以下這些讓戀愛難以成形的4個原因。不想當萬年單身狗，快從改掉這些小細節開始。

1.陷入韓劇的浪漫幻想中



現在很多女生空閒時間就喜歡追劇，尤其愛看偶像劇、韓劇，有些人看著看著就容易產生不切實際的「幻想」，覺得總有一天能碰到跟劇中男主角一樣深情、條件完美的對象，或是希望下一段戀愛會有著像戲劇中的浪漫情節，但現實中哪來這麼多高富帥，真實生活中的戀愛也沒有這麼多「高潮迭起」。想談戀愛？先回歸現實認清真實的一面吧！

2.習慣自己一個人生活



有些人單身時間長了，越來越習慣一個人吃飯、逛街、運動，自己搞定生活大小事，就算遇到困難、難過的事也是自己想辦法解決。當然獨立是件好事，但適時的跟親朋好友吐吐苦水、釋放孤單心情，不僅能抒發情緒，也能讓周遭人了解你的心情，如果有碰到合適的人，他們也比較會想到你，進而幫你介紹對象。

3.過於在意擇偶條件



有些人很難開始一段戀愛是因為設限太多，單身時內心就默默對另一半抱有許多標準、理想條件，有時候遇到不錯的對象，但又因對方沒有百分百滿足自己設定的「條件」就放棄，或許就因此錯過好幾個適合自己的人。當然，你可以對未來另一半抱有一些期望條件，但人沒有完美的，別硬要追求每個條件都符合，可以先進一步多認識看看，或許在一開始看來「不符合條件」的地方，經過相處也漸漸變得不重要了。

4.懶得花時間認識新朋友



長時間單身的人，大多數生活模式都很固定，只待在自己習慣、舒適的社交圈，固定上下班，固定跟幾個熟識的朋友聚會，越來越懶得社交、認識新朋友，常常宅在家，過著看似自由、實則封閉的單身生活，這樣的生活型態會讓社交越來越小，當然也就沒機會認識到新對象。

想要有戀情，當然需要有認識新對象的機會，所以一定要先讓自己踏出僵化的生活模式，多接觸新事物、參加不同活動，不僅能有更多認識人的機會，豐富的生活也能為自己帶來更多樂趣和體驗。

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