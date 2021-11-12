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下訂秒賺！　新光三越耶誕倒數日曆限量開賣　破萬元美妝2680全買到

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▲新光三越、nespresso耶誕倒數日曆。（圖／記者蔡惠如攝、業者提供）

▲新光三越推出耶誕倒數日曆，集結29個美妝品牌，盒盒有驚喜。（圖／記者蔡惠如攝、業者提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

近年在耶誕前夕越來越夯的倒數日曆風潮未歇，在這個需要好好療癒的今年，新光三越4度推出集結眾多美妝品牌的自有日曆商品，每盒均有雅詩蘭黛特潤小棕瓶正貨不說，再加上YSL唇膏與BOBBI BROWN淨妝油正貨二選一，加上其他14款夯品價值破萬，只要2,680元就能全拿！全台限量2千盒11／19開賣。

今年新光三越官方「金燦奇蹟倒數日曆」，精選來自29大美妝香氛品牌的16款夯品上陣，包括CLARINS生命之葉保濕去角質霜、LANEIGE超修護睡美人晚安面膜、RMK水凝美肌粉霜、SHU UEMURA全能奇蹟金萃潔顏油、SUQQU晶采艷澤粉霜、WHOO重生秘帖攜帶瓶、Juliart希沛絲油性胺基酸洗髮精、ELIZABETH ARDEN艾地苯高效橙燦精華2.0、KRYOLAN光影塑形三效粉霜、THREE平衡潔膚油或肌能潔膚油等熱門貨。

另有COCOLO、香草集、南法香頌、荷柏園、Hallmark、OLENS，與KANEBO保濕緻潤洗顏皂、KOSE雪肌精+雪肌精乳液、LANCOME超緊顏白金緊緻抗痕眼霜、SHISEIDO東京櫃莉薇特麗抗皺精露AA、Dolce & Gabbana淺藍詠愛女性淡香精、POLA B.A活性精華液、Espace Beaute H&W手工皂、DARPHIN全效舒緩精華液／全效舒緩面霜、CLINIQUE 平衡修護奇蹟膠，採隨機出現。

▲新光三越、nespresso耶誕倒數日曆。（圖／記者蔡惠如攝、業者提供）

▲而每盒則均附價值1,880元雅詩蘭黛特潤超導全方位修護露20ml，另搭配價值1,700元的BOBBI BROWN沁透茉莉淨妝油200ml，或價值1,360元的YSL情挑誘光水唇膏，顏色為純情蜜桃色、誘惑漿果色二擇一。

《金燦奇蹟倒數日曆》預計在11／19於APP與或beautySTAGE美麗台實體店開賣，全台限量2000盒，beautySTAGE美麗台4間實體店總數約600盒，採用現貨可直接買回家。

▲新光三越、nespresso耶誕倒數日曆。（圖／記者蔡惠如攝、業者提供）

膠囊咖啡品牌Nespresso今年首度攜手哥倫比亞知名時裝設計師喬漢娜．奧提斯（Johanna Ortiz），推出節慶限量款「森林之心耶誕倒數月曆」，從第1天到第23天，都有不同的味覺體驗，第24天倒數最後一日、也就是耶誕節當天，還有最大的禮物驚喜。

▲新光三越、nespresso耶誕倒數日曆。（圖／記者蔡惠如攝、業者提供）

今年「森林之心耶誕倒數月曆」以咖啡豆產地森林樣貌為設計主軸，用低調優雅的綠色系為襯底，綠意盎然的藤枝與鳥禽圖騰花紋遍布盒身，營造出蓊鬱森林氣息，象徵著疫後重生，也喚起了人們對生命的美好嚮往，在台限量開賣，售價1,280元。

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關鍵字：

新光三越, 耶誕, 聖誕, 倒數月曆, 美妝, nespresso

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