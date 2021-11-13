LIFE・經典／IKEA出現「漆黑體驗屋」感受貧戶生活　霜淇淋免費拿

▲IKEA新店店出現的漆黑體驗屋。（圖／IKEA提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

消費者一進到IKEA賣場內，一定會對其體驗式行銷印象深刻，近期IKEA新店店出現一個相當特別的情境場域「漆黑體驗屋」，屋內沒有溫馨的美觀裝潢，僅有簡單的空間、雜亂電線與昏暗燈光，要讓民眾真實體驗到「貧戶」的真正生活。這樣的另類體驗，來自一個美好的計畫。

IKEA的大型賣場中總會有一個區塊一個區塊的「居家空間」，在購物區域呈現出客廳、浴室、廚房，甚至是整個家庭，讓消費者走近該場域，能夠想像自己生活在這處空間的樣子，你會想要打包回家，或是複製某一個角落，如此的「沈浸式體驗」是IKEA行銷全球的關鍵。

近期IKEA新店店出現了一個截然不同的沈浸式體驗空間，名為「20㎡的希望」的漆黑體驗屋，讓民眾走進其中，像是走進某個貧瘠、黑暗的家，藉以感受到在台灣社會貧戶的實際生活，因為很多人難以想像，家裡一按電燈開關就大放光明的平常小事，部分家庭卻連基本的照明、甚至是電線的安全性都堪慮。

消費者在體驗過後，可現場簽署轉換電子帳單意願書，將信用卡帳單電子化，銀行便將省下的部分紙張與印刷費用捐出，幫助能源貧窮家庭更換照明設備，完成填寫即贈送巧克力冰淇淋兌換券，可在11／30在IKEA新店店美食小站兌換。

此外，每5人完成連署書，新店店將捐出一個LED燈泡。目標是從11／11起至11／28展出期間，能達成1萬人完成連署，預計將捐出2,000個燈泡，期許讓更多能源貧戶家庭受惠。新店店另加碼捐贈家具給10戶能源貧戶家庭，改善貧戶孩子閱讀、學習環境。

此項活動是DOMI綠然聯手倡議的「點亮無窮希望」計畫，鼓勵消費者將紙本帳單轉為電子帳單，減緩地球暖化，進一步協助能源貧窮家庭，讓孩子的未來更明亮美好。根據統計，若能落實電子化，平均每年可節省621張紙，相當於0.78棵樹、減少573公斤的氣候足跡，共同創造環境與社會雙重效益。

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