「胃口變小」代表戀愛了！　身體出現6個反應「就是墜入愛河了啦」

▲想知道有沒有喜歡上對方，看身體反應最準。（圖／unsplash、pakutaso）

編輯／借借

有的時候想得太多，會無法理解前面這個人究竟有沒有讓你心動，雖然心中還在衡量，但身體反應是最直接的，判斷自己是否有以下6個反應，如果大多數都符合，代表你真的喜歡上他了喔。

胃口變得不太好

當你一開始認識新對象，並且對他真的有好感，會出現「胃口變得不太好」的症狀喔，因為「相思病」會引發腎上線分泌皮脂醇，讓胃部的血管收縮，導致你有點吃不下，不過這會因為你與來愈熟悉他，心情放鬆後就會改善。

說話音調會變高

這狀況在女性身上會比較明顯，當女生面對希望喜歡上她的對象，聲音會變得比較高、溫柔跟嗲聲嗲氣，展現女性化的特質。

瞳孔放大

當你對某個人有興趣，在望向他的時候，交感神經作用會讓瞳孔變大，若你發現有人對你的眼神特別有神，可能是他喜歡上你了喔。

說話會比較大膽

身體的戀愛賀爾蒙「催產素」一旦分泌，會有跟喝醉酒相似的感覺，在一段時間的相處後，你會變得不那麼羞澀或焦慮，甚至變得比較「大膽」，說話更有一些侵略性，有時也會比較自誇。

慢慢變胖

較常頻率的見面約會，進食的機會也增加，戀愛後身體變胖的機率很高，之前有份研究顯示，女性開始與男性同居後，會更想吃高油高糖的食物。

想法大爆發

以往可能興趣缺缺的活動，都變成你的新點子，像是去基隆吃海鮮、跟人群擠夜市，或是去逛水族館、坐摩天輪等等，想去嘗試一些平常不會嘗試的活動，但這狀況會隨著進入穩定關係後，對於約會行程轉變得更隨意。