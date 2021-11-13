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《女神降臨》CP合體！　車銀優、文佳煐「情侶裝」現身太甜了

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記者王則絲／台北報導

還記得先前話題火熱的漫改韓劇《女神降臨》嗎？當時擔任男、女主角的車銀優與文佳煐，因高度還原原作的顏值而受到粉絲們讚譽。近日車銀優與文佳煐兩人剛好出席同場時尚活動，再度合體曝光，還穿著格紋「情侶裝」亮相，雖然沒有同框照，依然是讓「女神降臨CP」的粉絲們直呼好甜！

▲藝人出席BURBERRY濟州島限時快閃店。（圖／品牌提供）

▲BURBERRY於濟州島設立的限時快閃店。（圖／品牌提供）

BURBERRY近日於韓國濟州島設立了一棟特殊建築的限時快閃店，就像是一座依據地形等高線堆砌而成的鏡面建築，忽然出現在大自然裡，非常壯觀，極具夢幻的前衛與未來感，展出品牌的標誌性外衣，以及提供沈浸式的體驗。

▲藝人出席BURBERRY濟州島限時快閃店。（圖／品牌提供）

▲藝人出席BURBERRY濟州島限時快閃店。（圖／品牌提供）

▲車銀優穿著帥氣的格紋羽絨外套現身活動。（圖／翻攝自IG）

車銀優這天穿著端莊的黑西裝，外罩一件蓬鬆份量感的格紋羽絨外套出席活動，凸顯出他高挑身材以及臉超小的完美比例，不愧是「臉蛋天才」，輕鬆駕馭起各種造型，帥氣逼人。

▲藝人出席BURBERRY濟州島限時快閃店。（圖／品牌提供）

▲藝人出席BURBERRY濟州島限時快閃店。（圖／品牌提供）

▲文佳煐身上的造型也以格紋元素為主。（圖／翻攝自IG）

文佳煐也受邀參加活動，她穿著2022春夏的格紋披風裝，善用身高優勢，穿起來與超模無異，展現出與平時的她不一樣的成熟優雅，更巧妙用格紋元素與車銀優搭成情侶裝，「女神降臨CP」粉們紛紛把他們的照片湊在一起，隔空同框，滿足他們的想像，直呼：「男神與女神！」

▲藝人出席BURBERRY濟州島限時快閃店。（圖／品牌提供）

▲藝人出席BURBERRY濟州島限時快閃店。（圖／品牌提供）

▲其他同場出席藝人：韓孝周、李多熙、魏嘏雋、丁海寅。（圖／品牌提供）

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關鍵字：

車銀優, 文佳英, 女神降臨, CP, BURBERRY

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