氣溫驟降不怕！穩定膚況「3關鍵」，從日常簡化護膚保養開始

▲保濕是美肌之本。（圖／翻攝自IG/ahc_official）

記者曾怡嘉／台北報導

氣象專家指出「今年冬天會很冷！」面對寒冬所帶來的嚴峻挑戰，在保養上該如何應對，減少肌膚敏弱、乾荒風險，維持穩定膚況？來自日本的FANCL提3大保養關鍵，幫助舒緩穩健膚質。

#選擇配方單純保養品

效果訴求單一、配方單純的產品，對敏弱膚質而言會是更友善、安全的保養選擇。建議選擇其中不加入防腐劑、合成香精/香料、合成色素等疑慮成分的護膚品使用，以減低刺激不適風險。

#3步驟簡化保養

肌膚需要的遠比我們想要的還少，層層疊疊的保養程序，不一定都能帶來正面效果，反而可能增加負擔，誘發痘痘粉刺問題。不妨試著簡化每日護膚流程，以最多不超過3個步驟為上限。

#充足保濕

建議選擇含有有效保濕成分的產品，為肌膚補濕鎖水。不過，為達有效保濕目的，除了需慎選成分外，還應特別留意用量，原理就與塗抹防曬乳必須使用足量才能發揮防護效果一樣，若保濕品的用量不足，就無法獲得良好的保養成效，建議每次都該取用約10元硬幣大小的用量。

▲FANCL 水盈細緻肌底液、水盈細緻乳液。





▲Jonzac 活泉浸潤保濕乳。

▲DR.BARBARA 玻尿酸雙向精華。

►海鮮替代肉片、加湯請加水！營養師教你「火鍋吃不胖」7撇步

►一抹天生紅潤感！「潤唇系唇膏」正夯，摘下口罩也有好氣色