營養師分析5種起司：「這種」脂肪含量最高　加碼健康吃小秘訣

▲營養師提醒起司脂肪含量高，要適量攝取。

記者張毓容／台北報導 圖／翻攝unsplash、pexels、IG@babebani

你是不是也是個起司控？從甜點、抹醬到濃湯、披薩、吐司、漢堡、蛋餅等，許多美食中都能看見起司的身影，起司種類超多種，你都吃哪一種？知名營養師高敏敏就特別分析了5類起司的營養成分，也進一步分享健康吃起司要注意的小秘訣。

＃馬斯卡彭起司



做提拉米蘇的重要材料、常用於甜點或做抹醬的馬斯卡彭起司，脂肪含量非常高，每100g脂肪含量高達91.5%、熱量403kcal。

＃奶油起司



奶油起司是由稀奶油製成的軟質起司，可直接食用或塗抹在食物上，質地鬆軟，每100g脂肪含量有89.4%、熱量342kcal。

＃半硬質起司



像是卡通裡老鼠常吃的那種，因產氣菌讓結構帶有孔洞的艾曼塔起司或是漢堡、三明治裡常夾的切達起司，每100g脂肪含量有70%、熱量386kcal。

＃極硬質起司



常被用來製作起司粉，灑在義大利麵或燉飯、濃湯上，像是帕瑪森起司，每100g脂肪含量有60.5%、熱量431kcal。

＃軟質起司



經典代表為披薩裡上牽絲的莫札瑞拉起司，口感濕潤柔軟有彈性，每100g脂肪含量有54.6%、熱量280kcal。

比較下來可以發現，不管哪種起司的之昂含量都非常可觀，以熱量最低的軟質起司為例，脂肪含量也有54.6%，等於一半以上都是脂肪，建議愛吃起司的人，攝取起司還是要適可而止。

但高敏敏也表示，其實起司所含營養還是不錯的，每天吃大約兩片（45g）的起司，可補充到240mg的鈣質。她也提到，很多人每日的乳品攝取量非常不足，除了牛奶外，也推薦從乾酪、起司等補充，只是要特別注意「鈉含量」，還有盡量多選擇天然起司，且少人工添加物、色素、香料。

另外，常聽到起司、乳酪、乾酪等名詞，高敏敏也解釋其中不同。在台灣法規的名詞定義中，起司和乾酪就是「Cheese」，也就是大家日常生活中食用的起司；但法規裡的「乳酪」則是用來代表這些乳品經油脂加工製成的半固態狀奶油，是稱為「Butter」，下次看到中文標寫「乳酪」的產品，要特別注意其油脂含量高，且不屬於乳品類的起司。

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