品木宣言聖誕倒數月曆變可愛列車，靈芝水、泥娃娃面膜都包！Bobbi Brown藏4正貨

記者張毓容／台北報導

每到下半年，美妝迷最期盼的就是各品牌的聖誕限定系列了，其中又以聖誕倒數月曆/日曆（Advent Calendar）最受關注，每年都被搶翻。品木宣言今年化身為聖誕列車造型，滿滿12格中藏著靈芝水、泥娃娃面膜等經典人氣商品；而Bobbi Brown則是首度推出倒數日曆，直接收入人氣熱賣色唇膏等4大正貨和「五花肉高光」，每一格都超實用。

▲品木宣言 聖誕特快車倒數月曆，NT$2,880。



品木宣言今年以傳遞幸福的列車為主題，打造出2021限定聖誕倒數月曆，不會破壞禮盒的抽屜式設計，化身為一節一節的可愛車廂，共乘載了12款品木宣言的明星商品，每一格串起來就是一輛歡樂列車，還可以用來收藏其他小物。

▲滿滿12格都是經典人氣商品，更有只送不賣的迷你面膜刷。



今年度的「聖誕特快車倒數月曆」藏著眾多經典熱賣商品精巧版，像是人氣超高的一舉兩得潔面慕絲30ml、經典泥娃娃活性碳面膜30ml、元氣十足亮顏C精華15ml、元氣十足亮膚水凝乳15ml，還有每7.5秒就賣出一瓶的「靈芝水」Dr. WEIL青春無敵健康光潤機能水50ml和全球只送不賣的迷你面膜刷等，總價值超過NT$4,000，一盒就能一次擁有，超值得收一個。

品木宣言「聖誕特快車倒數月曆」即日起於官網搶先開賣，全台百貨櫃點則將於11/18上市。

▲Bobbi Brown 2021聖誕倒數日曆，NT$6,800。



Bobbi Brown今年聖誕限定系列，首次推出聖誕倒數日曆，讓人超驚喜！首款倒數日曆以優雅的雪花印花，搭配紅、白、金三種聖誕代表色彩，打造簡約又低調奢華的盒身。

▲12格禮物盒中光是正貨就有4款。



「2021聖誕倒數日曆」共有12格禮物盒，藏著眾多Bobbi Brown人氣經典商品，像是精巧版的「神級卸妝油」沁透茉莉淨妝油、維他命完美乳霜，還有超人氣「五花肉高光」金緻美肌粉精巧版，其中更藏有包含「零負評潤唇膏」晶鑽桂馥潤色護唇膏#Bare Pink、超熱賣的金緻水光唇膏#微醺酒紅Claret、唇膏金緻奢華唇膏#烤焦糖奶茶Afternoon Tea、流雲持久防水炫彩眼影筆#古銅Golden Bronze等4款正貨商品，超有誠意又實用的內容物，不收藏太可惜！

將於12/1於忠孝SOGO、新光信義A8、A11、新光台中等8大限定櫃點和Bobbi Brown官網限量開賣。

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