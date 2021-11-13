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GUCCI聯名XBOX是真的！　GG雷射雕刻主機、手提硬箱帥炸

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記者王則絲／外電報導

還記得幾天前，因在推特上GUCCI與XBOX官方帳號的互動，而傳出雙方將合作的消息嗎？兩個品牌沉默了兩天後，竟出面證實了傳言！還一併揭開了聯名產品，正是「XBOX BY GUCCI」的套裝組，包含一台佈滿GG紋路的遊戲主機、兩支聯名圖案搖桿，以及GG老花手提硬箱，且全球僅限量100組！粉絲聞謠言成真紛紛驚喜表示：「GUCCI太會了！」、「我要把我的PS5賣掉了。」

▲GUCCI X XBOX。（圖／翻攝自IG）

▲「XBOX BY GUCCI」組合。（圖／翻攝自IG、官網，以下同）

為配合XBOX迎來20週年，也正逢GUCCI創立100週年，雙方透過合作打造難忘的週年紀念，微軟公司與GUCCI合作的消息一傳出，一開始都讓民眾摸不著頭緒，無法想像會推出什麼單品，不過結果非常簡單，雙方推出的就是一個「XBOX BY GUCCI」的套裝組。

▲GUCCI X XBOX。（圖／翻攝自IG）

▲GUCCI X XBOX。（圖／翻攝自IG）

「XBOX BY GUCCI」的套裝組內含有一台黑色XBOX Series X主機，上頭有雷射雕刻的GG圖案紋路，且每一台皆有數字編號，組合中還附兩支搖桿，印上了GUCCI經典的紅藍條紋，外層復古的手提行李箱更是收藏價值破表，以招牌的GG老花為底，一面印上了XBOX字樣，一面則是寫著大大的「GOOD GAME」，代表著常見的遊戲用語「GG」，與和GUCCI的有趣雙關。

▲GUCCI X XBOX。（圖／翻攝自IG）

此款套裝全球僅限量100組，官方公佈將在11月17日於全球指定店面開賣，不過目前價格尚未出爐，令有興趣的粉絲們既期待又害怕。

▲GUCCI X XBOX。（圖／翻攝自IG）

GUCCI近期最龐大且具話題性的合作還有與BALENCIAGA的世紀聯名，許多明星都已搶先帶貨，包括第一名媛孫芸芸拎上了一款機車包，周杰倫、蕭敬騰也接力曬出聯名球鞋。

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關鍵字：

GUCCI, XBOX, 聯名, XBOX聯名主機, GG

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