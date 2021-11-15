Disney+ 6部原創作品在家必看！《靈魂急轉彎》22號的故事公開

編輯／Beverly

各位迪士尼粉絲請掌聲加尖叫，Disney+終於在11月12正式上市了，包含「迪士尼、漫威、星際大戰、皮克斯、國家地理及Star」等六大品牌的經典和原創作品，在家就可以看。今天推薦6部Disney+獨家播出的原創作品，可愛的《小姐與流氓》居然真狗上陣、搞怪的雪寶在《雪寶說故事》中，一下變成獅子王，一下又當長髮公主，多部精彩無厘頭的原創作品，身為迪士尼的粉絲，千萬不要錯過唷！

《小鬼當家之耶誕大作戰》

20世紀經典喜劇片《小鬼當家》以全新的冒險旅程重返螢幕了。調皮的男孩麥克斯默瑟居然在聖誕假期，被前往日本度假的家人遺忘了！一對夫妻為了奪回價值連城的傳家寶物，試圖闖入默瑟家，麥克斯為了保護家園不受侵犯，不惜一切也要將入侵者擋在門外，隨即上演一場荒唐滑稽的大亂鬥。

▲跟著小鬼麥克斯默瑟一起大鬧2021聖誕。（圖／翻攝IMDB）

《小姐與流氓》

迪士尼推出多部真人版改編電影，現在居然將「真狗版」推上螢幕，結合真實狗狗及CG動畫的《小姐與流氓》，終於在Disney+平台首播啦。電影巧妙還原動畫中的狗狗形象，以及共吃義大利麵等多幕經典畫面，快跟著小姐與流氓兩隻可愛的狗狗，一起踏上冒險旅程吧！

▲小姐與流氓真狗上陣實在太可愛啦。（圖／翻攝自IG@ladyandthetramp）

《艾伯托的新生活》

覺得天氣太冷，快要受不了的朋友，快點和《路卡的夏天》裡的艾伯托，一起到夏天熱情的海岸邊生活吧！在義大利羅梭港小鎮展開新生活的艾伯托，遇見了他的人生導師，渾身刺青、獨臂、且沉默寡言的漁夫馬西莫，一心想向馬西莫證明自己，卻發現比想像中還要困難。

《22 vs 地球》

還記得《靈魂急轉彎》裡令人頭痛的22號嗎？不想去地球的她，不斷為投胎先修班的朋友送行，想了解22號期望有人陪伴的心情，以及為何堅決不前往地球的理由，還有在投胎先修班都在做了些什麼，一定要看看這部《22 vs 地球》唷。

▲可愛的22號與朋友的溫馨時光。（圖／翻攝自Disney+）

《雪寶說故事》

可愛又討喜的雪寶，在原創影集《雪寶說故事》中身兼多職，成功演繹了多才多藝的表演家、製作人、演員、服裝師等多項角色，改編5個迪士尼經典動畫，想看雪寶變身成小美人魚愛麗兒，或是阿拉丁的神燈精靈，千萬別錯過《雪寶說故事》。

▲雪寶扮演人魚公主愛麗兒太逗趣。（圖／翻攝自Disney+）

《叉奇的十萬個為什麼》

《玩具總動員 4》的最新角色叉奇，以經典台詞「我是垃圾！」博得觀眾注目，在《叉奇的十萬個為什麼》影集中，玩具們會以自身經驗及個人視角，教導叉奇認識這個世界，其中包含「錢、朋友、愛、時間……」等多個問題，每集6～7分鐘的短影片，非常適合空閒時間來觀看。

▲跟著超愛問問題的叉奇一起認識世界吧。（圖／翻攝自Disney+）

▶Netflix「6部韓劇片單」一追就停不下來！Disney+上線必看《庫伊拉》

▶超帥7款漫威一卡通逼人整套收藏 仿真「天竺鼠車車」嗶卡被萌翻