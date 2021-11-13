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「暮光女」14 句愛情、人生語錄教會我們勇敢：我對浪漫的定義是誠實

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編輯／JJ　圖／翻攝自IG

「暮光女」克莉絲汀史都華（Kristen Stewart）是好萊塢出名的個性女星，近期因演出傳記電影《史賓賽》而經常露出版面，起初她將飾演黛妃的消息一出，招來不少質疑聲浪，不過隨著更多電影畫面曝光，讓她頗受好評、人氣再登新高，近日她事業愛情兩得意，於節目上透露將與穩定交往兩年的女友Dylan Meyer正式結婚了！粉絲們無不替她開心、獻上祝福，今天就來和讀者們一起回味克莉絲汀史都華的人生、愛情語錄，絕對能從中得到一些啟發。

▲克莉絲汀史都華 。（圖／翻攝自IG）

「當你知道的時候，就會知道。這是種讓人從未如此確定的感覺，我們真的什麼都不知道，唯一肯定的是你深愛著一個人。」

「你不知道你會愛上誰，你真的不會知道，你也無法控制。」

▲克莉絲汀史都華 。（圖／翻攝自IG）

「每次談戀愛的時候都還是會覺得，嗯，就是這段感情了！」

「我認為最浪漫的是，所有事情都要誠實，我對浪漫的定義是誠實，只要你夠坦白，它就能讓你卸下武裝。」

「我認為如果你要以某種特定方式才會被認定是漂亮的，這很荒謬。」

▲克莉絲汀史都華 。（圖／翻攝自IG）

「你不需要擁有完美的臉龐才能變得美麗，醜或美都是一種能量的展現，而真正的美來自內心。」

「永遠不要把你的人生看做一件雕塑的物品，只為了活成他人眼中的模樣。」

「我不在乎是否被討厭，至少我從不偽裝自己。」

▲克莉絲汀史都華 。（圖／翻攝自IG）

「成功的定義因人而異，如果我正在做讓自己快樂的事，並且不必對任何人撒謊，對我來說，這樣就已經成功。」

「如果你跟隨自己的心，那就永遠也不會後悔，即使你時常搞砸也沒關係。」

▲克莉絲汀史都華 。（圖／翻攝自IG）

「沒有理由去感到後悔，後悔是一種浪費。」

「沒有人活過我的生活，也沒有人替我掉過我的那些眼淚。所以你沒有資格評論我。」

▲克莉絲汀史都華 。（圖／翻攝自IG）

「評論他人不一定會讓人們同樣的去評斷你討論的人，反而會因此讓別人評斷你的為人。」

「我不會假裝完美，我喜歡讓別人看到真正的我是誰。」

▲克莉絲汀史都華 。（圖／翻攝自IG）

關鍵字：

克莉絲汀史都華, Kristen Stewart, 暮光女, 史賓賽, Spencer, 金句, 語錄, 愛情, 戀愛

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