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《現正分手中》張基龍私服超耐看！6項最常著用單品教你秒變質感男神

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編輯／Beverly　

韓國SBS愛情劇《現正分手中》由超高顏值的宋慧喬及男神張基龍主演，一播出便造成轟動。劇中張基龍飾演一位深受業界歡迎的自由時尚攝影師，為了因應人物形象，穿衣風格多走率性自然的輕便路線，而張基龍的私服穿搭，也不容小覷，今天就來盤點張基龍最常著用的6項單品，讓你輕鬆變成超帥氣的韓國歐巴。

百搭白TEE

白TEE絕對是百搭不出錯的穿搭單品，不論怎麼搭都合適，可搭配襯衫、西裝外套、大衣等單品著用；覺得單穿太無趣，也可將T恤紮進較為寬鬆的褲子裡，打造不同的穿衣風格。張基龍白TEE搭配牛仔褲的組合，則是經典不退流行的安全穿搭，雖然簡單，但保證時尚耐看。

▲張基龍穿搭。（圖／翻攝自IG@juanxkui，sbsdrama.official）

▲經典白TEE百搭不出錯，成為男神的基礎穿搭單品。（圖／翻攝自IG@juanxkui，下同）

丹寧單品

丹寧襯衫與牛仔褲都是衣櫃裡必備的基本單品，不只搭配簡約白TEE好看，整套的丹寧搭配也非常時尚。硬挺的丹寧布料加上俐落的剪裁，看似簡單的穿搭，既時髦更襯托出張基龍姣好的健美身材。喜歡丹寧布料的朋友也可以嘗試看看一整套的丹寧穿搭唷。

▲張基龍穿搭。（圖／翻攝自IG@juanxkui，sbsdrama.official）

高領親膚上衣

千萬別小看高領親膚上衣的魔力，不只保暖還超級好搭。高領的設計使脖子不會因吹風而著涼；合身貼膚的剪裁可以顯示身材優勢；不只單穿超好看，當成內搭也完全不顯臃腫，搭配一件外套就能簡單穿出時尚感，高領親膚上衣絕對冬天零燒腦的必備單品。

▲張基龍穿搭。（圖／翻攝自IG@juanxkui，sbsdrama.official）

連帽外套

懶人穿搭聖品首推連帽外套，簡單套上即可出門，單穿就有型，還能搭配其他外套打造層次感。最重要的是輕便不厚重的材質和非常保暖的特性，不管男女老少一定需要必備一件連帽外套。

休閒西裝

張基龍非常適合「Smart－Casual正式休閒風」，輕便的運動鞋搭配西裝，既有紳士的感覺又不會讓人覺得太過正式拘謹；西裝選擇帶有花紋、格紋的面料，也可增加休閒感。合身的設計加上稍微休閒的剪裁，不只凸顯張基龍的男神氣勢，還帶有一些大男孩俏皮可愛的感覺。

▲張基龍穿搭。（圖／翻攝自IG@juanxkui，sbsdrama.official）

長版大衣

長版大衣是冬季人手一件的必備單品，雖然羽絨外套非常保暖但太過臃腫，而大衣既保暖又防風，外型還非常好看，多種版型、顏色、材質可以自由選擇。身高187CM的張基龍穿上大衣後，更顯厚實肩膀及高挑身材，想要學習張基龍的歐巴穿搭，內裡只要搭配一件高領親膚上衣就能完美複製啦！

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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關鍵字：

現正分手中, 張基龍, 穿搭, 男神穿搭

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