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IG限動你不知道的「隱藏字體」　手寫風格超美，輸入關鍵字就能用

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文／LOOKin　圖／LOOKin提供

近期IG只要推出新功能就總是幾家歡喜幾家憂，沒獲得天選帳號測試資格，等待新功能遙遙無期、就只能望著別人的限動感到羨慕！而這次不用在慢慢苦等新字體，IG限動其實有一款一般人都不知道的秘密隱藏字，手寫般的英文字樣只要輸入關鍵字就能使用！

▲IG限動。（圖／LOOKIN提供）

如果想要嘗試使用這款字體，在發佈限動時先選擇圖片中這款comic字體樣式，打出「papyrus」這個單字，記得用快速選字會失敗、必須一個字一個字打，就會出現神秘字體了！

▲IG限動。（圖／LOOKIN提供）

打出來之後就能任意運用在限時動態貼文之中，這個擁有歷史感的古代風格字體，其實是來自於埃及人製造的紙莎草紙的意思，難怪字體中很有古文明感受，趕緊也來嘗試看看！

▲IG限動。（圖／LOOKIN提供）

目前編輯傳給周遭友人，只要是iOS系統、大家都成功打出這款新字體，若早已用膩舊有的字型，不妨就在下一則限動之中試試看這款新字體吧！

▲IG限動。（圖／LOOKIN提供）

▲快來試試IG美美的手寫字吧。（圖／翻攝自IG@pinterest，@gk3）

而日前Instagram產品設計師也在限動示範了這款字體，立刻搶在周圍朋友前用一波，新鮮感十足！

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※本文由LOOKin美人時髦話題網授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

IG限動濾鏡, IG限動, IG, IGStory, IG爆紅

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