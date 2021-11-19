10個老字號「傳統肥皂」推薦！台灣第一款高級美膚皂竟是黑砂糖口味

文／LOOKin 圖／LOOKin提供

超過半世紀的MIT台灣老字號傳統肥皂推薦：

1. 美琪樂皂

如果談到藥皂，可能第一個最讓人直覺想到的就是美琪那大紅色的老招牌：美琪樂皂。

源自於英文「Majestic」音譯的美琪，自1943年創立於中國廣州再於1949年遷台，從創辦人吳浩源先生承襲波蘭籍老師S. Nagel博士教導成為頂尖調香師以後，他運用各種香料增加香皂的洗感，除了生產台灣第一塊以消毒殺菌為主打的美琪藥皂，也是台灣第一個引進肥皂自動包裝設備的公司，所有產品都是台灣製造哦。

原本一直以為藥皂應該就會直接命名為美琪藥皂，原來，從2018年立法院修正通過《化粧品衛生安全管理法》以後，特定用途化粧品的產品名稱與包裝不可以再出現「藥」字，因此在2020/8/4美琪藥皂正式公告更名為美琪樂皂；但是配方不變，讀音也不變哦。

同樣也是美琪最為人所知的熱門產品美琪香皂，使用的包裝顏色恰巧與美琪樂皂對比，沈著穩健的橄欖綠，原來，真是添加了橄欖油呢！

2. 南僑肥皂

▲長輩們的童年回憶，老字號南僑肥皂。（圖／翻攝自蝦皮購物）

一說到1952年建立的台灣老字號南僑，大家肯定會想起它在1963年上市的水晶肥皂，目前碩果僅存的正字標記產品。

最初被設計為清潔洗衣用的水晶肥皂，與早期其它同業真空壓皂機製作出來的白色透明感肥皂不同，除了添加茅草香以外，南僑特別引進當時義大利馬紹尼公司（MAZZONI）的尖端技術真空壓出製造設備來製皂。

一直以來也總是被愛用者爭論著究竟適不適合洗臉洗澡的水晶肥皂，隨後，南僑也在1968年推出了曾經風光一時的快樂香皂，琅琅上口的廣告歌曲「HAPPY，HAPPY，真HAPPY，H！A！P！P！Y！」更是能瞬間勾起長輩們的童年回憶。

只可惜過往那麼熱門的產品現在已經不復存在，如果喜歡南僑系列的沐浴皂，數十年如一日的親親香皂也是非常棒的選擇哦。

3. 綠的藥皂

擁有國家核可乙類成藥藥證的綠的藥皂，是由1952年創立的中化製藥針對台灣人肌膚狀況與外在環境設計出來的產品，具有消毒、殺菌、抗敏還有止癢等多種功能。

既然叫做「綠的藥皂」，除了真正是綠色的顏色，更是使用天然草本植物提煉的揮發油作為配方，之後開發的每一種相關系列藥皂也都以草木的氣味為主體，讓人彷彿置身在清新寧靜的大自然裡頭呢。

4. 南王肥皂

▲同樣是老字號品牌得南王肥皂。（圖／翻攝自蝦皮購物）

在1953年創建品牌的南王肥皂，可能讓人第一個聯想到的總是它的洗衣皂。

除了洗衣皂以外，南王肥皂也開發了一系列添加了植物油的香皂，舉凡薰衣草、蘋果花還有傳統民俗中最能除障庇護的檀香與抹草，都是網路評比極高的超人氣商品哦。

5. 瑪莉香皂

自1954年農曆春節在報章媒體發表「硬化油脂，耐用無比」革命技術的瑪莉香皂，在當年以台灣唯一的硬化油裝置為號召，原來，早期的香皂遇水非常容易軟爛，這樣的技術將原來的香皂升級為更堅固耐用的香皂。在從前資訊並不發達的年代，為了推銷自家產品，瑪莉香皂培育了一批貌美如花的瑪莉香皂小姐協助宣傳，甚至還參與勞軍呢。

過去榮登南部香皂霸主寶座的瑪莉香皂南華化工廠，舊址位於高雄市運河路185號，曾經有「北美琪南瑪莉」的稱謂，已經在1958年合併的台灣香皂界兩大巨頭，現在市面上許多的優質好香皂，都是產自他們的台灣工廠哦。

值得一提的是，除了香皂、肥皂等產品以外，曾經的瑪莉洗髮粉因為添加了特殊的養髮成分，還被認為有防止掉髮的功能，好可惜現在竟然停售了呀。

6. 白雪香皂

1954年成立的白雪，英文名稱就叫作「Snow White」。白雪同時創造了許多台灣第一：台灣第一瓶中性洗面皂還有台灣第一瓶液體洗手乳，都是白雪的得意之作；特別是我們從小到大總是能在瓶罐上看得到白雪公主模樣的白雪香乳皂洗手乳，就是1981年開始生產的哦。

從前特別流行的香皂禮盒，總是少不了白雪香皂的身影。現在，熟悉的白色香皂多了更多選擇：玫瑰、香茅、薰衣草、葡萄籽⋯⋯甚至還是手工製作的喲。

7. 蜂王黑砂糖香皂

自1960年誕生的台灣第一塊高級美膚皂蜂王黑砂糖香皂，是益豐化工廠特別從日本重金禮聘創業超過百年的Max公司（株式会社マックス）資深顧問來台協助指導的精心傑作。

結合了Max公司 自1905年起累積的豐富經驗，含有蜂蜜、日本進口黑砂糖以及獨家複方精油的蜂王黑砂糖香皂，據說可以使皮膚恢復水嫩細緻，不只可以洗身體還可以洗臉，在當時的台灣立即引領風潮，是台灣第一款高級美膚皂。

超過一甲子的時間仍舊是許多人的不能或缺的最愛。身為台南人的和菓子尤其喜愛它那帶著懷舊風情的復古包裝還有帶著砂糖的甜美味道，只是男友搞清楚蜂王黑砂糖香皂的前因始末以後，他實在難掩驚訝：「你們台南人竟然連用的香皂裡頭也要加糖！？」

8. 櫻桃香皂

▲早期有名的化妝品製造成製造的櫻桃香皂。（圖／翻攝自PChome）



來自台灣第一家化妝品製造廠，創立於1940年的盛香堂，原名盛香齋——旗下有雪芙蘭、水平衡、林森以及賓士等多個品牌。

1962年正式問世的櫻桃香皂，早期最為人所知的模樣其實是紅色、藍色以及綠色包裝的三色香皂，收到櫻桃三色香皂禮盒的老一輩一定會特別開心哦。

現在的櫻桃香皂大概最常見的總是牛奶還有櫻花香味的種類，現在的我們可能已經不再復見從前香皂禮盒的盛況，但是見到繁花盛開般的櫻桃香皂總是會忍不住心動——誰都喜歡如此撲鼻而來的芬芳吧。

9. 依必朗

成立於1966的依必朗，猜想大家一定對它的潔膚液還有琅琅上口的廣告歌曲印象深刻。

其實最早是由消毒藥水起家的依必朗，抗菌消毒顯然一直是它們的強項，從最著名的潔膚液、洗手露到沐浴系列，當然到各式各樣的香皂也全一應俱全哦。

其中一直讓和菓子最嚮往的就是依必朗的商標圖，那樣充滿文藝復興風格的畫作，果然是拉斐爾才能繪製出來的《坦比聖母》，曾經，連巴伐利亞國王路德維希二世也要特別收藏它呢。

10. 彎彎浴皂

自1971年問世發售將近半世紀的彎彎浴皂，經濟實惠又大方添加了羊毛脂的配方，直到現在仍然是許多朋友的愛用品。

彎彎浴皂最著名的廣告之一，可能是霸王花胡慧中還是北一女學生時的作品。而彎彎浴皂為什麼被命名作「彎彎」？原來，這個名字是來自它特別的彎形設計：以台灣第一塊符合人體工學的香皂著名，好拿取不掉落，有別於其它香皂的獨特彎曲造型，在推出當時真是立刻引發熱潮；我們熟知的歌后鳳飛飛，也曾經在1977年當選彎彎香皂曲線最美小姐哦。

和菓子對於彎彎浴皂最早的印象，其實不是來自可愛的名稱也不是來自於那主打的羊毛脂，而是現在早已不復存在的典雅包裝：《維納斯的誕生》。

這幅典藏於義大利翡冷翠烏菲茲美術館的蛋彩作品，是文藝復興時期畫家波提且利最著名的畫作，而彎彎浴皂甚至讓和菓子光是為了好好看美術館而在翡冷翠停留了一個月，真的，彎彎浴皂的影響真是太大了呀！

延伸閱讀：

濃到像是鮮奶油的軟綿泡泡！韓女子IG爆紅潔顏『乳酪皂』、洗後臉蛋崩潰水嫩

【2021松本清沐浴乳推薦】讓人最想撲倒→「皂香沐浴乳9選」白花香、寶寶皂香，不用噴香水就自帶純淨氣息！

※本文由LOOKin美人時髦話題網授權報導，未經同意禁止轉載。