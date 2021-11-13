宋慧喬、張基龍戲外灑糖！最萌身高差「背後擁抱」畫面太養眼

記者王則絲／台北報導

39歲的宋慧喬攜手小10歲鮮肉男星張基龍演出的新劇《現正分手中》終於開播，第一集就下猛藥，臉紅心跳的激吻床戲通通來，看得觀眾都好害羞，同時，宋慧喬也於IG上釋出兩人最新拍攝的親密畫報，包括展現最萌身高差的牽手照，還有甜蜜的背後擁抱，畫面超養眼，就連在戲外也毫不保留大灑糖！

▲新劇《現正分手中》播出，宋慧喬順勢灑糖，釋出新拍攝的雜誌畫報。（圖／翻攝自IG@kyo1122）



今年29歲的張基龍早先於《我的室友是九尾狐》中大放異彩，擄獲眾多的張太太，緊接著就合作超大咖女星宋慧喬，演出新劇《現正分手中》上演姐弟戀，且不只是宋慧喬離婚後、暌違3年的電視劇，同時也是張基龍入伍前的最後一部作品，因此受到大量關注。

隨著第一集下猛藥播出，討論度激升，宋慧喬順勢發出與張基龍同框的一系列雜誌大片，兩人換上多套服裝擺拍，其中張基龍穿著FENDI白色毛衣、宋慧喬也以白色套裝出鏡，兩人手牽著手展現最萌身高差，畫面看起來超速配。

接著宋慧喬與張基龍換上同款翻領夾克，「情侶裝」甜蜜爆表，不只是牽牽小手，張基龍還直接霸氣「背後擁抱」，將宋慧喬攬在懷裡，另一張拿著復古相機拍攝的場景裡，張基龍更是吻上宋慧喬的耳際，粉紅泡泡都要溢出螢幕，兩人不吝嗇大方灑糖，讓粉絲們看得超滿足：「好喜歡看他們兩個一起」、「好甜！」、「意外的很速配」、「姨母笑到臉都麻了」、「張基龍真的很帥」、「喬妹永遠都這麼美！」

▲張基龍「背後擁抱」宋慧喬，畫面甜翻天。（圖／翻攝自IG@kyo1122）



►《女神降臨》CP合體！ 車銀優、文佳煐「情侶裝」現身太甜了

►跟周董比「這個」蕭敬騰只能當第2 光速入手爆款鞋不愧是「哥中之哥」