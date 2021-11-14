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楊冪「星光羽毛裙」造型壓倒性狂勝　另一套被網友毒舌：好難看

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記者王則絲／台北報導

大陸女星楊冪於13日晚間出席時尚芭莎慈善晚宴，難得挽起招牌的浪漫波浪長髮，以復古盤髮造型現身，首先穿著宛如藝術家調色盤上色塊的高級訂製服亮相紅毯，接著場內又換穿另一套星光羽毛裙，兩套造型都獲粉絲盛讚，不過微博上發起的投票中，羽毛裙壓倒性勝過了色塊裙的票數，有些網友直言認為：「色塊裙好難看」、「很顯老氣。」

▲楊冪。（圖／翻攝自微博）

▲楊冪。（圖／翻攝自微博）

▲楊冪出席時尚芭莎晚宴紅毯造型。（圖／翻攝自微博）

活動紅毯上，楊冪選穿來自Maison Valentino 2021秋冬高訂的色塊禮服亮相，上頭不規則的跳色色彩，彷彿就像是畫家調色盤上的顏料，胸前的面料抓褶設計帶來花朵的意象，巧妙增添份量感，也時不時展露胸前肌膚，高級與性感拿捏得宜，搭上本次較為特殊少見的髮型，被粉絲譽為是「復古女王」，「很有藝術氣息。」且此套服裝楊冪為大陸首穿的女星，時尚資源令人欽羨。

▲楊冪。（圖／翻攝自微博）

▲楊冪。（圖／翻攝自微博）

▲楊冪出席時尚芭莎晚宴場內換穿另一套禮服造型。（圖／翻攝自微博）

到了場內楊冪換上另一套造型，以Ralph & Russo 2020春夏系列的高訂服登場，雖然妝髮沒變，仍瞬間轉換了風格，身上的波點透視禮服，綴滿了藍、白、黑相間的羽毛，氣場瞬間噴發，同樣獲得粉絲盛讚：「黑天鵝！」

不過微博上發起楊冪當晚兩套禮服的投票活動中，這套「羽毛裙」以壓倒性的票數勝過上面的「色塊裙」，大約有超過七成的網友都投給了羽毛裙，普遍覺得更適合楊冪，有毒舌網友就直言認為：「色塊裙好難看」、「這樣穿很顯老」、「樣子太花了不好看。」

關鍵字：

楊冪, 時尚芭莎, 紅毯

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