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皮膚科醫師教「正確清除下巴粉刺」2秘訣！告別白點、卡粉困擾

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▲▼皮膚科醫師教清除下巴粉刺2大秘訣。（圖／翻攝小紅書、ＩＧ）

▲正確清除下巴閉口、粉刺，告別惱人卡粉、白點點困擾。（圖／翻攝IG@goodal_official、@innisfreeofficial）

記者張毓容／台北報導　圖／翻攝小紅書@李艺恩Dr.meili

粉刺被許多女生視為顏值殺手，但除了鼻頭粉刺讓人困擾，很多人下巴上也總有一粒粒白色小顆粒，不僅影響美觀，還容易卡粉，摸起來又粗糙！南韓皮膚科醫師李藝恩就針對2類型下巴粉刺閉口問題，分享正確解決方法，快把這2大秘訣學起來，跟下巴的白點點芝麻說再見。

▲▼皮膚科醫師教清除下巴粉刺2大秘訣。（圖／翻攝小紅書、ＩＧ）

針對下巴區域讓人頭痛小顆粒，李醫師指出，可先用舌頭頂下巴來區分顆粒的類型，如果是閉合型小顆粒，但不卡粉的話，其實不用特別處理，屬於正常皮脂腺，切記不要用手擠或用針挑。而若是開放型脂質微絲或閉合型皮脂腺肥大，處理方式不同，可依以下方式清潔保養。

▲▼皮膚科醫師教清除下巴粉刺2大秘訣。（圖／翻攝小紅書、ＩＧ）

▲▼皮膚科醫師教清除下巴粉刺2大秘訣。（圖／翻攝小紅書、ＩＧ）

＃開放型脂質微（細）絲

開放型脂質微（細）絲的特徵是易卡粉，有微黃色的絲狀，可以擠出來，且有粗糙感，這類型的解決辦法是從溶解皮脂下手。

1.卸妝油敷下巴：將化妝棉用卸妝油浸濕，敷在下巴區域，等幾分鐘後取下。

2.噴霧乳化30秒：用噴霧或清水乳化，輕輕按摩約30秒，沖洗乾淨後將多餘水分吸乾。

3.敷清潔泥膜：清潔泥膜敷好要洗淨前，用手指打圈輕揉，再清洗乾淨。

4.棉籤清潔：用棉籤往同一方向掃過下巴區域，輕柔刮除掉冒出的油脂、髒污。

5.塗抹蘆薈膠：薄塗一層蘆薈膠幫助舒緩保濕。

▲▼皮膚科醫師教清除下巴粉刺2大秘訣。（圖／翻攝小紅書、ＩＧ）

▲▼皮膚科醫師教清除下巴粉刺2大秘訣。（圖／翻攝小紅書、ＩＧ）

＃閉合型皮脂腺肥（腫）大

閉合型皮脂腺肥（腫）大的特徵是有一顆顆的小白點，但擠不出來，摸起來有有粗糙感，而這類型的解決辦法是補水＋控油。

1.溫和清潔：使用溫和潔面產品先清洗下巴。

2.用生理食鹽水濕敷：使用生理食鹽水（0.9%Nacl）浸濕化妝棉，濕敷在下巴10分鐘，取下後用清水稍微沖洗。

3.塗抹視黃醇類產品：用紙巾將下巴上多餘的水分吸乾，塗抹適量視黃醇類產品，視黃醇類保養品可以維A酸乳膏代替，但維A酸乳膏建議要在醫生的指導下使用。

4.塗抹修護乳霜：最後塗抹含有維生素原B5或積雪草等修護成的乳霜。

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關鍵字：

保養, 護膚, 下巴, 粉刺, 閉口, 顆粒, 改善, 清除, 秘訣, 方法, 皮膚科醫師, 醫生, 韓國, 肌膚, 清潔

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