只管交情、超級護短的3大星座！Top 1不管道理，無條件先幫自己人

編輯／Molly 圖／翻攝IG@sbsdrama.official

有句俗語說「幫理不幫親」，是指當親近的人犯錯了，能站在公道立場不徇私、不偏袒，但有些人則是相反，非常護短，只要親朋好友或另一半遇到事，不管有沒有理都一定要挺自己人，各種維護、不讓對方受到傷害，像是以下3個星座就是極度護短的代表，尤其冠軍會無條件站在自己人這邊，一致對外。

Top 3：牡羊座



個性直來直往、大大咧咧的牡羊座，對許多事看似都不怎麼在乎，但其實他們是非常護短的人，而且會很直接表明立場，讓大家都知道自己挺哪一方。非常講義氣的牡羊，如果知道朋友遇到困難或受欺負，不管他們是對是錯，牡羊都會第一時間站出來保護他們，幫助對方擺平問題。對牡羊來說，不管誰對誰錯，都不能讓身邊的人受到傷害，在滿足這個前提之後，牡羊才會去思考是非對錯的問題。

Top 2：雙魚座



情感豐富的雙魚座，很樂於助人，尤其是自己身邊的人，遇到事情不僅會伸出援手，還會無條件相信他們，導致有時候容易感情用事而缺乏理性。對於自己喜歡的人們，很體貼且忠心，會出於本能的去保護他們，也因此雙魚護短的特質非常強，就算是自己身邊的人做錯了事，雙魚也會毫不掩飾自己的偏心，力挺對方，為對方出一份力。雙魚想得很簡單，對自己好的人不管怎樣都要維護，而不會去考慮應不應該。

Top 1：獅子座



自帶王者氣質的獅子座，性格本來就比較強勢又霸道，加上愛面子，不管遇到什麼事，在人前都要保持最好狀態，而且獅子的佔有慾很強，又喜歡被別人依靠的感覺，對於自己喜歡的人、身邊的朋友都會非常護短，會無條件站在他們身邊，就算對方有錯，也會先統一戰線對外。也因此，獅子常能在團體中成為領導者，也能給另一半和家人很強的安全感。

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