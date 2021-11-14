星．變美／范冰冰愛用５款「大乾皮」護膚神物，跟著買不出錯

▲范冰冰分享乾性肌膚保濕好物。（圖／翻攝自小紅書/范冰冰，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

范冰冰的好膚質有目共睹，只要是她分享的愛用保養品，各個都會變成爆款，日前她在小紅書上分享冬季護膚愛用清單，愛美的女生跟著買就沒錯！

#embryolisse身體乳

冬季皮膚會變得乾燥，這個季節必須用乳液調入身體油來塗身體，去年冬季入手了這個身體乳，試過覺得效果不錯，價格便宜又大碗，多抹也不會心疼，建議使用時加入身體油一起按摩，特別適合大乾皮，建議浴室裡面放一瓶，洗完澡身體微濕趕緊塗上，床頭也可放一瓶，隨時用來塗抹手和身體。

#FREDERIC MALLE 身體油

朋友贈送的一款身體油，原先是想拿來和身體乳混合使用，沒想到居然那麼好用，味道像是木質檀香，聞起來心神寧靜，滿滿的高級感，若是和身體乳混用，留香時間非常久，睡一覺起床身體都還是這個味道，生活品質一下子提升好幾個等級。

#cell premium海藻面膜粉

這款粉狀面膜需要加入清水或是礦泉水調和使用，敷在臉上能使肌膚鎮定，洗後會發現膚色變得白皙，可以去暗沉，有一定清潔肌膚的能力，用起來和一般平價面膜粉有所區別，粉質很細膩。

#kora organics 睡眠面膜

這是米蘭達可兒的產品，使用這款睡眠面膜一段時間，保濕效果非常好，一到冬天就喜歡用睡眠面膜當作護膚最後一個步驟，通常夜間護膚步驟做完後，都會上一層睡眠面膜，它能夠將先前上保養精華鎖在肌膚中，幫助修護且補水效果很不錯。

#Armani 高訂香水 蘇州牡丹

這款香水味道是牡丹混和著玫瑰，聞起來很溫暖且有層次感，很符合最近流行的禮貌香，最近都在噴這一瓶。