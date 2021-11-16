fb ig video ETtoday search mobile

激殺2.1折！日月潭瑞居渡假飯店8880元→1888元　每人不到千元好划算

>

文／C編

日月潭的好山好水，讓人可以放鬆身心，最適合渡假，「Her森森」推出「日月潭瑞居渡假飯店1泊1食」雙人平日住宿券，可升等四人房，還送日月潭遊湖券2張，超棒的享受一定要揪親朋好友一起去，好好享受湖光山色。

▼▼▼點我搶超低價▼▼▼

▲日月潭,瑞居,渡假,飯店,旅行,Her森森,。（圖／Her森森）

▲日月潭瑞居渡假飯店 1泊1食雙人平日（升等四人房），原價8880元、特價1888元，點我搶購

日月潭瑞居渡假飯店緊臨台灣八景的日月潭國家風景區，位於台灣十大經典農村之一「澀水社區」，民風純樸、生態環境豐富的鄉村生活，以茶香與芬多精，交織出美麗的田園風光，有著「台灣小瑞士」之美名，很值得去看看。

瑞居渡假飯店採用挑高、大器的裝潢，十分典雅，有木屋、時尚、南洋3種風格房型，可以滿足不同喜好， 每一種套房皆有不同的氛圍， 當然也有完善的設備，才能住得開心，KTV包廂、桌球室、田園野餐等等設施可以租借使用，讓行程有更多樂趣。

清幽的環境總是能讓渡假更舒心，由窗外望出，寬闊的草地、松樹及水池，令人心曠神怡，走向戶外、漫步在園區，便可欣賞庭院或遠眺群山繚繞，把煩惱都暫時拋開。

▼▼▼點我搶超低價▼▼▼

▲日月潭,瑞居,渡假,飯店,旅行,Her森森,。（圖／Her森森）

▲日月潭瑞居渡假飯店 1泊1食雙人平日（升等四人房），原價8880元、特價1888元，點我搶購

「Her森森」推出「日月潭瑞居渡假飯店1泊1食」雙人平日住宿券，原價8880元、特價1888元，下殺2.1折的超低優惠價，相當於一人只要944元，就可以享受到四人房的大空間，絕對是超奢華的享受，一定要立刻訂起來。

關鍵字：

日月潭, 瑞居, 渡假, 飯店, 旅行, Her森森

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

孫芸芸女兒穿比基尼超火辣　逆天長腿太逼人

孫芸芸女兒穿比基尼超火辣　逆天長腿太逼人

Lisa日常「配飾重點穿搭法」公開

Lisa日常「配飾重點穿搭法」公開

營養師教「顧眼睛」飲食3秘訣！乾眼症、視力模糊這樣吃

營養師教「顧眼睛」飲食3秘訣！乾眼症、視力模糊這樣吃

喬丹鞋4094萬元賣出！驚人天價破紀錄

喬丹鞋4094萬元賣出！驚人天價破紀錄

開賣秒殺！SABON、Dior夢幻倒數月曆　給你24個小驚喜

開賣秒殺！SABON、Dior夢幻倒數月曆　給你24個小驚喜

G-SHOCK「戰士錶」　錶帶藏神秘數字

G-SHOCK「戰士錶」　錶帶藏神秘數字

邱澤連打3天電玩當看電影　宅男當戶外咖必備帥錶

邱澤連打3天電玩當看電影　宅男當戶外咖必備帥錶

隋棠愛LV祖母綠鑽石耳環　被小孩拉扯也要戴

隋棠愛LV祖母綠鑽石耳環　被小孩拉扯也要戴

范冰冰愛用５款「大乾皮」護膚神物　跟著買不出錯

范冰冰愛用５款「大乾皮」護膚神物　跟著買不出錯

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

ET Fashion

推薦閱讀

拒絕廉價感！衣服熨燙過、挑選深色款，更顯得大氣又昂貴

拒絕廉價感！衣服熨燙過、挑選深色款，更顯得大氣又昂貴

三養辣雞麵推出啤酒　芒果口味喝起來甜甜的好幸福

三養辣雞麵推出啤酒　芒果口味喝起來甜甜的好幸福

買精不買多！打造7：3黃金比例衣櫃　穿出時髦又很百搭

買精不買多！打造7：3黃金比例衣櫃　穿出時髦又很百搭

激殺1.8折！老爺酒店集團住宿券16600元→2899元　全台據點都可選 滿櫃子衣服卻「永遠少一件」？原來是這3個原因惹禍，下次逛街別再犯 可愛到爆表的生活小物必須擁有：小小兵藍芽耳機、貓掌平板夾 秋天掉髮變多？3招頭髮養護秘訣，讓髮絲重現豐盈亮澤 星巴克11／15起「連續7天」買一送一　4款飲品「特定時間買」現省一半 最吸引男生的3大星座女　被暗戀最多的星座竟然是她？ 黛安娜王妃珍珠永流傳　凱特王子妃穿舊衣配婆婆牌珠寶搭出新意

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面