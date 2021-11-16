激殺2.1折！日月潭瑞居渡假飯店8880元→1888元　每人不到千元好划算

文／C編

日月潭的好山好水，讓人可以放鬆身心，最適合渡假，「Her森森」推出「日月潭瑞居渡假飯店1泊1食」雙人平日住宿券，可升等四人房，還送日月潭遊湖券2張，超棒的享受一定要揪親朋好友一起去，好好享受湖光山色。

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▲日月潭瑞居渡假飯店 1泊1食雙人平日（升等四人房），原價8880元、特價1888元，點我搶購。



日月潭瑞居渡假飯店緊臨台灣八景的日月潭國家風景區，位於台灣十大經典農村之一「澀水社區」，民風純樸、生態環境豐富的鄉村生活，以茶香與芬多精，交織出美麗的田園風光，有著「台灣小瑞士」之美名，很值得去看看。

瑞居渡假飯店採用挑高、大器的裝潢，十分典雅，有木屋、時尚、南洋3種風格房型，可以滿足不同喜好， 每一種套房皆有不同的氛圍， 當然也有完善的設備，才能住得開心，KTV包廂、桌球室、田園野餐等等設施可以租借使用，讓行程有更多樂趣。

清幽的環境總是能讓渡假更舒心，由窗外望出，寬闊的草地、松樹及水池，令人心曠神怡，走向戶外、漫步在園區，便可欣賞庭院或遠眺群山繚繞，把煩惱都暫時拋開。

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▲日月潭瑞居渡假飯店 1泊1食雙人平日（升等四人房），原價8880元、特價1888元，點我搶購。



「Her森森」推出「日月潭瑞居渡假飯店1泊1食」雙人平日住宿券，原價8880元、特價1888元，下殺2.1折的超低優惠價，相當於一人只要944元，就可以享受到四人房的大空間，絕對是超奢華的享受，一定要立刻訂起來。