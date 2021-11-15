明星彩妝師教「解決底妝暗沈」2大秘訣！上粉底前多一步超有用

▲韓國彩妝師分享讓底妝不暗沈秘訣。（圖／翻攝IG@romandyou、@thanks_kim）

記者張毓容／台北報導

應該不少人都有碰過這種情況，剛上完底妝時，肌膚光滑透亮，妝感好完美，但出門多久就開始變得暗沈，整個妝看起來都不好了，到底問題出在哪？YG旗下擁有15年經驗的韓國明星化妝師朴東民就指出容易造成底妝暗沈的原因，更進一步分享2大秘訣，讓你告別底妝氧化、發黃暗沈的困擾。

首先，朴東民先表示，會有底妝暗沈的情況，通常有以下這3個因素：

1.本身皮膚容易出油，像是油性肌或混油皮



2.妝前護膚步驟太多



3.粉底太白，或者粉底本身所含的油脂多

而想遠離、預防底妝暗沈，就需要從妝前保養和底妝這兩個部分下手。

＃妝前保養



1.精華＋乳霜

妝前保養的重點除了清爽，抗氧化也是一大關鍵。首先，妝前可塗上有抗氧化功效的精華，再用清爽的面霜輕輕按壓全臉護膚，讓肌膚保持不黏膩的狀態。

2.妝前乳

用一個能平滑毛孔的控油妝前乳，塗在T字部位和毛孔較大的鼻翼旁。妝前這兩步可幫助控制皮膚出油速度和減緩粉底氧化的過程。

＃底妝



1.校色隔離

上底妝前先用有潤色校色效果的隔離乳，提亮膚色，像是橘黃色調可用來提亮暗部；綠色用在泛紅區域；粉色用在泛黃區域，這樣就算下午粉底氧化了，暗沈程度也會大大減弱。

2.粉底挑選

粉底選擇也是關鍵，選有抗氧化功效，且本身油脂含量不多的。

3.三明治底妝手法

上粉底前，先使用定妝噴霧噴上臉，形成一層保護膜，再分區上粉底。粉底先像是塗面霜一樣平鋪上臉，用定妝噴霧噴濕美妝蛋，再把臉上的粉底均勻拍開，一區上好再上另一區，粉底上完後用蜜粉定妝，最後再用定妝噴霧收尾，這樣上出來的底妝不僅服貼又持久，也不容易暗沈。

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