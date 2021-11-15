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Rosé領先全球戴TiffanyＸSupreme項鍊　觀戰NBA不忘露腰耍辣

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記者王蓁蓁 / 台北報導

韓女團BLACKPINK成員Rosé前陣子才剛從巴黎時裝周飛回首爾不久，緊接著又馬不停蹄飛往美國，默默開啟休閒度假旅遊，期間當然也不忘更新IG近況，身為一線女團成員的她私下服裝總是能引發話題，近日她前往紐約麥迪遜廣場花園觀看NBA球賽，一身俐落的西裝大衣與白T恤穿搭卻格外惹人注目，只見她搶先戴上話題度破表的Tiffany & Co.ＸSupreme聯名項鍊，立刻掀起網友們瘋狂詢問！

▲Rosé領先全球戴上Tiffany ＆ Co.ＸSupreme聯名項鍊 。（圖／翻攝IG）

▲Rosé搶戴Tiffany & Co.ＸSupreme最新聯名項鍊觀戰NBA。（圖 / 翻攝IG@tiffanyandco)

人氣火遍全球的韓國女團BLACKPINK，時尚影響力非同凡響，不只經常可以看見她們穿梭在國際雜誌封面、與各大時裝場合，每位成員更是各自獨攬精品代言，飛往時裝週看秀也是常有的事。

同時身兼Tiffany & Co.與SAINT LAURENT品牌形象大使的Rosé，此次前往紐約度假不忘盡責帶貨，以Tiffany & Co.行頭亮相NBA現場觀賞球賽，不過引起網友們強烈關注的部分，是Rosé脖子上戴的正是品牌與Supreme最新推出的聯名項鍊，高級珠寶與潮牌強強聯手，系列還未推出時就立馬引起轟動，而近期發售更是秒被搶光，讓網友們紛紛讚嘆，「果然是品牌代言人，完全不用搶」、「領先全球戴上」。

▲Rosé領先全球戴上Tiffany ＆ Co.ＸSupreme聯名項鍊 。（圖／翻攝IG）

▲Rosé領先全球戴上Tiffany ＆ Co.ＸSupreme聯名項鍊 。（圖／翻攝IG）

▲Rosé戴上Tiffany & Co.ＸSupreme聯名項鍊立馬吸睛。（圖 / 翻攝IG@roses_are_rosie)

Rosé以One Tone的西裝大衣加上垂墜感長褲現身NBA球賽觀戰紐約尼克（New York Knicks）主場比賽，帶點酒紅色的咖啡套裝襯得她皮膚更加白皙，只見她隨興將白T恤向上紮，在寬鬆的穿搭下輕鬆打造整體層次，就算是率性造型她也不忘曬出螞蟻腰耍辣，全身上下只配戴Tiffany & Co.ＸSupreme聯名項鍊點綴，最後腳踩小白鞋收尾，不過就算是如此「低調」的穿著，超難搶的聯名配件上身，讓大家不想注意她也難。

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關鍵字：

BLACKPINK, Rose, Rosé, Tiffany, Supreme

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