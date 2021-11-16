「用米釀的酒就是飯啦」！《酒鬼都市女人們》搞笑「酒精語錄」必看

▲《酒鬼都市女人們》搞笑「酒精語錄」盤點。（圖 / 翻攝FB＠friDay影音）

編輯 / Jhen

近日超級大勢的漫畫改編成韓劇《酒鬼都市女人們》，由鄭恩地、李善彬、韓善伙主演，把女人喝起酒來到底有多瘋、多能喝發揮得淋漓盡致，全程劇情幾乎離不開酒，絕對紓壓，重點是每集只有30分鐘，完全沒有追劇壓力！劇情講述從大學認識到出社會，個性可以說是從裡到外完全不同，卻只有「愛喝酒」這點完全一樣的三位女性，甚至直接在劇中說出「比起話語、更相信乾杯」下班後不能缺少的行程就是喝酒。滿滿貼近現代人的搞笑「酒精語錄」以下一起來看看。



「我們是朋友，比起話語、更相信乾杯，是真正的『酒友』」

「現在開始，那個杯子離開桌面，我就當作你睡著了」



「喝醉的話，那些本來很嚴重的事，瞬間就會變得無所謂了」



「用米釀的酒就是飯啦！」



「如果有人問我們為什麼要喝這麼醉、為什麼要跑成這樣，我會說，這就是我們為什麼要喝酒」

「因為戒不了酒，所以戒了醫院」



「今天要喝的酒，不能等到明天再喝！」



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★《ETtoday新聞雲》提醒您：未成年請勿飲酒。飲酒過量，有害健康。喝酒不開車，開車不喝酒。