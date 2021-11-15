超模當伴娘「馬賽克挖空裙」被罵翻！　曬S曲線僅遮兩點搶鏡成功

▲超模坎達兒珍娜Kendall Jenner 。（圖／翻攝自IG）

記者鮑璿安／外電報導

美國名媛卡戴珊家族中的超模坎達兒珍娜（Kendall Jenner）火辣風格深受粉絲喜愛，日前她參加好友婚禮擔任伴娘，到場時竟然穿著一件極致鏤空裙裝，如同馬賽克般僅包裹重點部位，將窈窕S曲線一次呈現，連小賈斯汀老婆海莉鮑德溫（Hailey Baldwin）與她同框時都成為配角。

▲Kendall Jenner（左）參加好友婚禮，穿著Mônot 2022春夏鏤空裙裝引發熱議。（圖／翻攝自IG）

坎達兒珍娜出席好友Lauren Perez 婚禮，私服選擇了一套黎巴嫩設計師品牌Mônot 2022春夏鏤空裙裝，上半身以菱格紋挖空的方式傳遞身材曲線，且鏤空部分相當巧妙，僅避開了重點部位，露出纖細腰身與美胸，幾乎是凡人無法消化的程度，但坎達兒珍娜演繹起來毫無缺點，可謂來勢洶洶搶走全場風采。

▲Kendall Jenner 隨後換上伴娘服，海莉擔任婚禮主持。

相較之下，與她同框的海莉顯得收斂許多，選擇的波蘭小眾設計師品牌MAGDA BUTRYM 2022春夏禮服，以亮片吊帶裙輪廓打造出修身的液態材質，並以胸前立體玫瑰注入層次感。雖然隨後坎達兒珍娜換上了樸素伴娘禮服參與婚禮，不過前一套鏤空裙已經足夠搶鏡，引起外網熱議表示：「想跟新娘絕交才會穿這件」、「身材太狂了」、「海莉願意同框算是很大方了」、「婚禮絕對不可能出現的衣服」、「請她當伴娘真的錯了」。

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