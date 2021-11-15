黛安娜王妃珍珠永流傳　凱特王子妃穿舊衣配婆婆牌珠寶搭出新意

▲凱特王子妃（中）與康瓦爾公爵夫人卡蜜拉（左）、威塞克斯伯爵夫人蘇菲出席國殤紀念日儀式。（圖／美聯社）



記者陳雅韻／台北報導

英國周日舉行國殤紀念日（Remembrance Day Service）儀式，紀念在第一次與第二次世界大戰等戰爭戰亡將士與平民，原定出席的英國女王伊莉莎白二世因腰背扭傷，臨時缺席，由王儲查爾斯及女王長孫威廉王子，代表女王到場獻花圈，而她原來在陽台站的置中位置，改為孫媳婦凱特王子妃，在此肅穆場合，凱特戴上黛安娜王妃傳承的珍珠耳環、手鍊，端莊優雅。

▲凱特穿著Alexander McQueen黑色軍風大衣，搭配黛安娜王妃傳承的珍珠耳環。（圖／美聯社）

凱特於國殤紀念日儀式中，左側是康瓦爾公爵夫人卡蜜拉，右側是威塞克斯伯爵夫人蘇菲，三人都穿上黑色服裝、別上紅色虞美人花胸針、頭戴黑色帽飾出席，眼尖的王室迷一眼就認出凱特所穿的軍裝風大衣，出自她的愛牌Alexander McQueen的設計，3年前她出席國殤紀念日活動，也穿同件大衣亮相。

▲凱特（前排中）與公公查爾斯（前排右）王儲談話，她手上戴著黛安娜王妃的三排珍珠手鍊。（圖／美聯社）

今年凱特在珠寶配飾上做變化，戴上她未曾謀面的婆婆黛安娜王妃傳承的Collingwood珍珠耳環，這對耳環是黛安娜王妃的結婚禮物，是她生前最鍾愛的珠寶之一；當天凱特還戴上黛安娜王妃的三排式珍珠手鍊，此款手鍊曾伴黛安娜王妃於1989年造訪香港，今日看來依然經典優雅，是不受時空、流行影響的珠寶作品。

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