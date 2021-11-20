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《美少女戰士》燈飾節開跑囉！「愛之水晶」夢幻變色　8大展區超好拍

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編輯／Beverly

日本超夯少女漫畫「美少女戰士」聖誕活動開跑囉！電影版「美少女戰士永恆篇」攜手關東地區聖誕燈飾活動，於神奈川縣相模湖森林遊樂園區正式登場。本次活動使用了美少女戰士各個角色代表的顏色及元素，並結合最新科技，打造充滿美少女戰士風格的超夢幻聲光展演，共8個展區，一起來看看吧。

▲美少女戰士。（圖／翻攝自相模湖度假村官網，IG@hiipico1013，@cheri＿kiss，@sossailormoon，@ nana_serum1000，@__hotaru__72__，）

▲「美少女戰士」聖誕活動在相模湖度假村登場。（圖／翻攝自sagamiko-resort.jp）

於11月13日正式登場的「美少女戰士燈飾展」，可以讓你悠閒的坐在美少女戰士摩天輪上，一覽相模湖的全景風貌；或是搭乘刺激的「極樂世界」和「耶魯鞦韆」觀看漂浮在水面上的飛馬奇觀；根據不同時間變色的「愛之水晶」，可以讓你欣賞到月野兔的幻影銀水晶和吉場真守的金色水晶。本次燈飾節的最大看點，是位於主要區域「水晶東京」的盛大聲光秀，使用美少女戰士經典歌曲結合彩虹色光的光影效果，為你帶來身歷其境的夢幻氛圍。

▲美少女戰士。（圖／翻攝自相模湖度假村官網，IG@hiipico1013，@cheri＿kiss，@sossailormoon，@ nana_serum1000，@__hotaru__72__，）

▲飛馬奇觀與月亮城堡。（圖／翻攝自IG@hiipico1013，@cheri＿kiss）

 ▲美少女戰士。（圖／翻攝自相模湖度假村官網，IG@hiipico1013，@cheri＿kiss，@sossailormoon，@ nana_serum1000，@__hotaru__72__，）

▲會變色的「愛之水晶」幻影銀水晶與金水晶。（圖／翻攝自IG@sossailormoon）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

除了美麗燈飾及好玩的遊樂設施外，園區餐廳也推出期間限定的美少女戰士聯名餐點，像是造型超吸睛的「月亮變身器」粉紅可麗餅、守護者雙色飲料，還有絕對能填飽肚子的咖哩蛋包飯、黑芝麻擔擔麵等等；園區內限定的周邊商品，也在等你帶回家收藏。

▲美少女戰士。（圖／翻攝自相模湖度假村官網，IG@hiipico1013，@cheri＿kiss，@sossailormoon，@ nana_serum1000，@__hotaru__72__，）

▲美少女戰士。（圖／翻攝自相模湖度假村官網

▲外觀超夢幻的可麗餅和飲料，絕對是打卡必備。（圖／翻攝自sagamiko-resort.jp，下同）

▲美少女戰士。（圖／翻攝自相模湖度假村官網，IG@hiipico1013，@cheri＿kiss，@sossailormoon，@ nana_serum1000，@__hotaru__72__，）

▲美少女戰士。（圖／翻攝自相模湖度假村官網

▲園區內各類美食，保證能讓你吃飽。

▲美少女戰士。（圖／翻攝自相模湖度假村官網，IG@hiipico1013，@cheri＿kiss，@sossailormoon，@ nana_serum1000，@__hotaru__72__，）

▲多款限定商品等你收藏，美少女戰士掛毯（右）太實用啦。

展期從2021年11月13日一路持續到明年2022年4月份，隨著國際疫情趨緩，希望有機會可以在明年也衝一波日本，親自體驗「美少女戰士燈飾展」的夢幻饗宴！

不只日本看得到聲光展，以藝術表現為主體創作的TeamLab公司，把聲光展帶到台灣囉！在國立台灣科教館展出的「teamLab未來遊樂園&與花共生的動物們」，透過科技、藝術、光影、互動等元素，打造9大互動型藝術作品，快用自己天馬行空的想像力，體驗TeamLab新型態的藝術創作吧。

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關鍵字：

美少女戰士, 聖誕活動, 燈飾展, 日本旅遊, teamLab

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