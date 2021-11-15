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Angelababy「瘦成排骨」美胸破功！　花仙子裙紙片人體態曝光

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▲楊穎 。（圖／翻攝自微博）

▲大陸女星Angelababy（楊穎） 。（圖／翻攝自微博）

記者鮑璿安／台北報導

大陸女星Angelababy（楊穎）日前出席時尚活動慈善晚宴，身穿一身立體雕花長裙，散發一貫的夢幻公主風格，而她無論是生圖或是精修圖都相當纖瘦，不過或許是瘦過頭，裙裝深V的設計卻讓她的胸前骨意外顯眼，讓網友驚呼：「紙片人了」。

▲楊穎 。（圖／翻攝自微博）

▲楊穎 。（圖／翻攝自微博）

▲Angelababy穿著黎巴嫩高級時裝設計師Elie Saab雕花裙 。（圖／翻攝自微博）

Angelababy身為紅毯常勝軍，每每亮相幕前都能引起話題，時尚資源也非常出眾，此次穿著黎巴嫩高級時裝設計師Elie Saab同名品牌作品，品牌以奢華晚禮服成名，這已是Angelababy今年（2021年）第三次上身該牌禮服。此次的立體雕花長裙則是出自2021秋冬系列，運用繽紛的花朵刺繡綻放於裙身，一路從胸前蔓延至腰間，加上收腰A字裙輪廓，巨大的裙襬細節為Angelababy增添女星氣場，亮眼的黃綠色也與她白皙肌膚相當搭調，襯托出她最擅長的公主氛圍。

不過現場生圖也進一步釋出，網友發現Angelababy纖細體態瘦過了頭，在深V剪裁露出美胸的同時，胸骨也顯眼可見，讓粉絲相當擔心，「baby多吃點」、「真的太瘦了」，也有網友大讚她的公主氣質，「Angelababy為高訂禮服而生」、「仙女本人了」。

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關鍵字：

Angelababy, 楊穎, Elie Saab

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