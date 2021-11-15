朝九晚五對身體有害？英研究「10點前上班等同於酷刑」效率反而低

文／職場人

職場人的上班時間是幾點呢？雖然有不少文章提及晨起的好處，但其實每個人的生理時鐘不盡相同，當作息型態與生理時鐘越吻合，就越能把潛力、效率發揮至最大！然而，前陣子英國牛津大學有一篇研究指出「10點以前上班等同於酷刑」，職場人一起來看看是否真如此吧！

▲英研究10點以前上班效率反而差。（圖／pixabay，下同）

根據英國牛津大學的研究顯示，平均10歲兒童在早上8點半之前無法專心上課，16歲的學生則是在10點後上課較果最好，而大學生則是11點過後專注力較高，僅僅錯開上課時間就可以因為專注力、效率而將成績提高10%。

然而，套用在職場上亦是如此，根據研究顯示55歲以下成年人的晝夜節律，與朝九晚五（上午9點至下午5點）的典型工作時間並不完全匹配，若是強迫員工在10點以前上班，反而會導致員工容易感到身體不適、疲倦或壓力，進而影響到工作的專心度和效率。

現代社會，人們常常會因為課業、工作或其他外務而被剝奪睡眠時間，卻往往忽略生理時鐘對人類表現的影響很大，若睡眠不足會影響身體（體重增加、高血壓、免疫力下降、壓力）和情緒（焦慮、沮喪、憤怒、衝動行為）的惡化，進而降低人體效率性能，包括：注意力、長期記憶，並增加對毒品或酒精的渴望。

保羅·凱利博士主張，在追求工作效率之前，得先重視「開始工作的時間」，匹配人類的生理時鐘就能帶來改變，「同樣的工時，但員工該何時上工？」才是職場人該考量的，或許給予員工上班時間彈性，也是不錯的折衷法！對於「10點以前對工作的影響」職場人有什麼看法呢？

Source：karapaia

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