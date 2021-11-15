fb ig video ETtoday search mobile

朝九晚五對身體有害？英研究「10點前上班等同於酷刑」效率反而低

>

文／職場人

職場人的上班時間是幾點呢？雖然有不少文章提及晨起的好處，但其實每個人的生理時鐘不盡相同，當作息型態與生理時鐘越吻合，就越能把潛力、效率發揮至最大！然而，前陣子英國牛津大學有一篇研究指出「10點以前上班等同於酷刑」，職場人一起來看看是否真如此吧！

▲英研究10點以前上班效率反而差。（圖／pixabay，下同）

根據英國牛津大學的研究顯示，平均10歲兒童在早上8點半之前無法專心上課，16歲的學生則是在10點後上課較果最好，而大學生則是11點過後專注力較高，僅僅錯開上課時間就可以因為專注力、效率而將成績提高10%。

然而，套用在職場上亦是如此，根據研究顯示55歲以下成年人的晝夜節律，與朝九晚五（上午9點至下午5點）的典型工作時間並不完全匹配，若是強迫員工在10點以前上班，反而會導致員工容易感到身體不適、疲倦或壓力，進而影響到工作的專心度和效率。

現代社會，人們常常會因為課業、工作或其他外務而被剝奪睡眠時間，卻往往忽略生理時鐘對人類表現的影響很大，若睡眠不足會影響身體（體重增加、高血壓、免疫力下降、壓力）和情緒（焦慮、沮喪、憤怒、衝動行為）的惡化，進而降低人體效率性能，包括：注意力、長期記憶，並增加對毒品或酒精的渴望。

保羅·凱利博士主張，在追求工作效率之前，得先重視「開始工作的時間」，匹配人類的生理時鐘就能帶來改變，「同樣的工時，但員工該何時上工？」才是職場人該考量的，或許給予員工上班時間彈性，也是不錯的折衷法！對於「10點以前對工作的影響」職場人有什麼看法呢？

Source：karapaia

【延伸閱讀】

「PDCA工作法」待辦四象限，早上5分鐘效率大突破！

西班牙試行「週休三日」效率不跌反升？荷蘭還可申請「工作倦怠假

本文由《Workworks職場人》授權刊登，更多精彩內容請見官網官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！

關鍵字：

Workworks職場人, 工作, 職場, 朝五晚九

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

孫芸芸女兒穿比基尼超火辣　逆天長腿太逼人

孫芸芸女兒穿比基尼超火辣　逆天長腿太逼人

Lisa日常「配飾重點穿搭法」公開

Lisa日常「配飾重點穿搭法」公開

營養師教「顧眼睛」飲食3秘訣！乾眼症、視力模糊這樣吃

營養師教「顧眼睛」飲食3秘訣！乾眼症、視力模糊這樣吃

喬丹鞋4094萬元賣出！驚人天價破紀錄

喬丹鞋4094萬元賣出！驚人天價破紀錄

開賣秒殺！SABON、Dior夢幻倒數月曆　給你24個小驚喜

開賣秒殺！SABON、Dior夢幻倒數月曆　給你24個小驚喜

G-SHOCK「戰士錶」　錶帶藏神秘數字

G-SHOCK「戰士錶」　錶帶藏神秘數字

邱澤連打3天電玩當看電影　宅男當戶外咖必備帥錶

邱澤連打3天電玩當看電影　宅男當戶外咖必備帥錶

隋棠愛LV祖母綠鑽石耳環　被小孩拉扯也要戴

隋棠愛LV祖母綠鑽石耳環　被小孩拉扯也要戴

范冰冰愛用５款「大乾皮」護膚神物　跟著買不出錯

范冰冰愛用５款「大乾皮」護膚神物　跟著買不出錯

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

ET Fashion

推薦閱讀

超準測驗「被老闆開除後第一念頭」　看出你的「工作成功機率」

超準測驗「被老闆開除後第一念頭」　看出你的「工作成功機率」

曾馨瑩283萬勞力士滿天星閃爆　連簡單白T恤都是大牌

曾馨瑩283萬勞力士滿天星閃爆　連簡單白T恤都是大牌

單身率最高的3大星座！天秤愛糾結又看臉、Top 1凡人無法駕馭

單身率最高的3大星座！天秤愛糾結又看臉、Top 1凡人無法駕馭

7種「抗老美顏食物」比貴婦乳霜更有用！　抗氧美白、對記憶力也有益 網傳超神準「鏤空三角心測」！　4種狀態看你內心缺少的東西 超模當伴娘「馬賽克挖空裙」被罵翻！　曬S曲線僅遮兩點搶鏡成功 如何養成「幸運體質」？3個人生法則讓妳運勢越來越好 日網傳「坐姿心理測驗」看出真實性格　翹左腳、翹右腳差很多 Angelababy「瘦成排骨」美胸破功！　花仙子裙紙片人體態曝光 楊冪「星光羽毛裙」造型壓倒性狂勝　另一套被網友毒舌：好難看

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面