日本心理測驗「選一瓶神秘藥水」　看出你最受不了老闆哪一點？

文／職場人

工作已經夠辛苦了，若是再遇到一位雷老闆，職場生活只會愈來愈苦。在職場上你也是欲言又止，滿腹委屈卻道不盡的人嗎？透過下方心理測驗，找出內心「厭倦老闆哪一點？」

在夢中，你從女巫那裡得到了4種神秘的液體，你必須將其中一種交給你的老闆，你會給他哪個顏色呢？

A.黑色

B.深紅色

C.灰色

D.深棕色

選好了嗎？往下看解答吧！

▲4種神秘的液體，你的選擇是？（圖／pixabay，下同）



選A的人



選擇黑色藥水的人，你正厭倦老闆的威嚴，其實你內心很不喜歡「老闆命令人」的樣子，尤其是態度、口吻，可能影響到你的心情，也可能讓你備感壓力，職場人可以試著和上司建立信任關係，藉此拉近感情，或許有機會改善對老闆頤指氣使的印象哦！

選B的人



選擇深紅色藥水的人，你的內心不喜歡「老闆總是狀況外」的樣子，也許你的上司非常活潑，但個性上有點脫線、行事馬虎，而且比較沒有上位者該有的自我主見和威嚴，雖富有人情味，但在工作能力上卻常常使你不滿。

選C的人



選擇灰色藥水的人，你內心最不滿老闆「是一位優柔寡斷的人」，身為上位者若無法有遠見並快速做出對公司有利的決策，其實也是滿危險的一件事，你會不滿老闆這一缺點，有一部分代表其實你可能是有能力做決策的人，好好培養自己的遠見，或許有一天你就是自己的老闆！

選D的人



選擇深棕色藥水的人，你內心最不滿老闆「是一位保守的人」，過於守舊的個性常常讓你溝通得很辛苦，若性格上又是固執己見，不願意聽下屬意見的人，那真的很麻煩！

能不能和老闆良性溝通、互動，其實也會影響著我們每日對於工作的心情，雖然工作壓力無法全然避免，但我們還是可以自己創造舒心的工作環境，藉由上述測驗找出不滿的地方，也是幫助職場人思考工作不開心的因素有哪些，與其自怨自艾，不如發現問題和缺點，想辦法改善吧！

Source：占TV NEWS

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