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職場如叢林！4種動物對應工作生存法則　紅鶴特質較有耐性

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文／職場人

職場猶如叢林，想要生存下去，就得清楚明白敵人的優劣勢，並且找到自己可以決勝的關鍵點，但職場人了解自己是什麼動物嗎？編輯整理了4個叢林動物，看看自己最像哪一個動物，這些動物的「野外」生存技能，也許可以教你如何在「野蠻」的職場上發揮耐久力與影響力！

職場生存法則1：猿猴——獨領風騷的首領

▲看看自己最像哪一個動物（圖／pixabay，下同）

靈長類動物天生就有建立階級的欲望，且他們多數生長在群體生活裡，因此都有階級的存在，階級存在的目的是可以發號施令，給予清楚的指示避免不必要的衝突。在職場上，每位員工都要面對比自己位階更高的人，進入職場我們得先找出這群體中的猿猴首領是誰，了解他們的領導風格、強項和問題，有助於未來的職場應對與生存。

職場生存法則2：非洲野犬——有野心的新鮮人

非洲野犬是群居性掠食者，以合作無間和高成功率的集體狩獵聞名，和多數哺乳類動物不同的是，非洲野犬是以群體形式遇見彼此，如果群體過大而停滯不前，或是過弱而沒有競爭力，就會有年輕成員離開原出生的群體，進而分裂成其他新群體。套用在年齡層很多元的職場上，如果想留住年輕且有野心的新人，就得給予他們足夠的信心與職涯保障，適當的群內競爭也有助於發揮最佳表現。

職場生存法則3：獵豹——專精、專才，具有絕對優勢

在生物學裡分有「專食者」和「廣食者」，前者動物的身體構造和行為具有極佳的適應力，像是為了特殊任務而專門打造的，好比獵豹對著羚羊窮追不捨的畫面，跑得最快、優秀的適應力，毫無疑問地屬於專食者。套用在職場上則是分為專才與通才，專才雖然具有絕對優勢，但也容易被唯一的優勢給侷限，一旦環境有所改變就會失去優勢、瀕臨絕種。

職場生存法則4：紅鶴——懂得維持客戶忠誠度

對於某些鳥類（如：企鵝、紅鶴）而言，原則上是一夫一妻制，對牠們的伴侶關係來說，是否能維持成功取決於牠們每年要重新向對方展示「自己還有本事、自己是最佳人選，而且自己也是最欣賞對方的人」，用這種方式讓彼此的感情不會停擺。運用於職場上的話，具有紅鶴特質的人可能比較有耐性、不輕言放棄，特別適合商業合作相關職位，為了吸引新顧客，做什麼永遠都不嫌多，而對於舊顧客也會時刻關懷。

以上4個職場常見的叢林動物分享給大家，你覺得自己比較像哪一個動物呢？又或者看見這些動物的特質，讓你聯想到職場上的哪一位主管和同事？如果上述沒有看到類似特質的動物也沒關係，可以參考《職場動物園》一書，裡面有更多叢林動物的分析，比如希望大家各司其職互不打擾的蜜蜂、眼高手低卻沒什麼實力的巴諾布猿、不愛出風頭的軍師級人物紅毛猩猩等。

Source：《職場動物園》

【延伸閱讀】

成功者都有的8個共通點，面試HR最希望看見的特質！

3種「向上溝通」加薪法！主動觀察主管強項弱點，截長補短是升遷關鍵

本文由《Workworks職場人》授權刊登，更多精彩內容請見官網官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！

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