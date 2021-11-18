氣溫驟降必備！7款「暖手好物」工作打字也不手凍　讓人緊握不放

文／職場人

面對氣溫驟降，職場人是不是每早都想賴在被窩不想上班呢？當雙手冰冷時就會變得不靈活，尤其是必須用鍵盤打字工作的時候，冰涼的手指在鍵盤上不順暢地移動，看著好心疼啊！（笑）之前《職場人Workworks》推薦過「寒流來襲5款收納浴桶推薦，租屋族居家空間不足也能暖心泡澡」，今天編輯要來分享7款保暖手套和暖手器，可以戴著打字，也可以作為暖暖包，最重要的是外形小巧精緻，擺在辦公桌上也不佔空間，趕緊往下挑！

寒流暖手必備好物1：SUGUNUKU2

▲日本暖手手套。（圖／makuake）

第1款推薦暖手必備好物是來自日本的「SUGUNUKU2（すぐぬっく2）」，日前在集資時就引發熱烈討論，把手套戴上、按下電源鈕，暖活的熱流溫暖僵硬的手，職場人以為它只是普通會發熱的手套嗎？錯！它還有三段式溫度調控的設置，職場人可以依據今日氣溫、手部冷熱去調整手套溫度。這款好物還可以將手套和加溫器拆開，想清洗手套的人也不用擔心會洗壞，最重要的是它可連續運行約7小時，一整日上班都能暖呼呼的。

寒流暖手必備好物2：喵爪暖手寶

如果職場人想要可愛一點的設計，可以參考第2款推薦暖手必備的好物「喵爪暖手寶」，主打一鍵操控、攜帶方便，外觀是可愛的矽膠圈貓掌圖樣，也可以作為包包掛飾，這麼可愛絕對不會忘記帶！！這款暖手寶握起來有光滑的手感，即便寒流來襲，只要上班通勤拿著它，就好像不那麼厭世了！（笑）

寒流暖手必備好物3：保暖護手寶

第3款推薦暖手必備的好物為「保暖護手寶」，這款設計比較簡單，但一樣有繽紛的顏色可以選擇，比較特別的是它是採雙面發熱，且附有兩檔溫度調節，一次約可使用4-6小時，完全是恰到好處的溫暖！

寒流暖手必備好物4：速熱暖手寶

第4款推薦暖手必備好物為日本AWSON歐森的「速熱暖手寶」，主打5秒快速雙面發熱，富含質感且輕巧易攜帶，放在口袋也不突兀，如果女孩剛好遇到生理期，也可以作為暖肚陪伴！

寒流暖手必備好物5：充電式暖暖包

第5款推薦暖手必備好物是Solac的「充電式暖暖包」，這款設計具有智能顯示，職場人可以看到溫度及電量的顯示，復古又細膩的烤漆外觀極具質感，即使擺在辦公桌上也覺得美到不行。

寒流暖手必備好物6：熊熊隨身暖手寶

前面有介紹到貓咪款式的，如果不喜歡也沒關係，第6款推薦暖手必備好物為Timo「熊熊隨身暖手寶」，萌萌的熊耳朵，可愛指數讓你光看著就覺得心裡暖起來，這款暖手寶一樣是雙面發熱、兩檔調溫，低溫模式為45度、高溫模式為55度，且造型設計符合掌心曲線，讓人緊握不放！

寒流暖手必備好物7：無線熱敷護膝暖脖暖手寶

最後一款「無線熱敷護膝暖脖暖手寶」編輯大推所有職場人都必帶，不只天涼可以拿來暖手，上班族肩頸痠痛僵硬，或是因為久坐而導致下半身血液循環不良，都可以用它來熱敷，U型設計貼合肩脖曲線，均勻發熱讓你從頭暖到腳。

Source：博客來

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