斷捨離是一種養生之道！6句開運金句「成為你自己，其實就是最美」

文／職場人

「物品的價值，來自於你給出的定義；人生的價值，來自你怎麼看待自己！」職場人知道「整理」也是一種養生之道嗎？職場上我們常遇見需要正裝打扮的場景，你是否也覺得自己穿不出氣勢、撐不起氣場呢？其實，不是沒有所謂合不合適的衣服，只有你是否認識、認同自己，每個人都有自己獨特想要詮釋的美，所以找到自己想要的很重要，《好命整理》6句開運金句幫助你重拾自我認同與生活療癒。

《好命整理》開運金句1：整理，是一種養生之道

▲「整理」也是一種養生之道（圖／pixabay，下同）

《好命整理》開運金句1為「整理，是一種養生之道」，物品的整理與收納不僅是一種美學、視覺上的療癒，也是來自於你願意慢下來觀看自己的「心」。職場人是否也有整理居家的經驗，在斷捨離前我們都會歷經發現、回味、猶豫，最後決定留捨，這不也是一種自省、聆聽自己聲音的過程嗎？

《好命整理》開運金句2：從來不是衣物的問題

《好命整理》開運金句2「從來不是衣物（物品）的問題」，跑跳於職場肯定見過不少大風大浪，我們常覺得別人自帶Spotlight、氣場很強大，而自己即使已經穿了筆挺的套裝、高跟鞋，卻還是輸了一大截，其實這是因為我們還沒接受自己的樣貌，若你毫無自信、內涵，再厲害的衣服也無法著你一臂之力。

《好命整理》開運金句3：我們是用自己的氣場在穿著衣物

延伸上段，自身的形象從來不是仰賴外在物品的樣式來堆疊，而是「用自己的氣場在穿著衣物」，所以當我們看到別人散發一股優雅高尚的感覺，不完全是因為他身穿精品或打扮得豔麗，而是他了解自己，知道自己的優勢在哪，職場人也試著找出自己的優勢吧！

《好命整理》開運金句4：衣服的搭配來自於與自己身體的溝通

衣櫃裡的衣服琳瑯滿目，卻仍覺得少了一件？你也是找不到屬於自己的風格，或是只願意嘗試某一種風格嗎？「衣服的搭配來自於與自己身體的溝通」，風格與美感的喜好通常是生命累積而來，其實從職場人的穿衣風格也可以看出你的品味與個性，這也是為什麼在出席重要場合時，都要特別打扮一番，因為那也是「無形的名片」，是別人認識你的基礎。

《好命整理》開運金句5：我們真正需要穿在身上的衣物？

延伸上段，我們真正需要穿在身上的衣物？其實也是「向內尋求自己的過程」，一家又一家的服飾店、一間又一間的網拍，尋尋覓覓卻找不到令你一見鐘情的服飾？其實在逛街的同時，也是在認識自己、向內傾聽的過程，比如看到一件衣服，你內心可能會冒出：「這件跟我的身形不搭」、「這件跟我的風格很像」等，別小看它，這都是了解自己的一部分。

《好命整理》開運金句6：成為你自己就是最美

最後，在職場上也避免不了「第一印象」，而第一眼的好壞通常取決於外表，所以大部分的職場人都會過度重視外表、僅追求外在的美，而忽略「成為你自己，其實就是最美」。已經流行好一陣子的斷捨離，不光是針對物品的留捨，也是內心與生命的整理，只有當你願意開始思考，才能夠重新解構人生。

以上6句《好命整理》療癒又開運的金句分享給大家，每一個行為都是與自己的內心對話，每一個整理，都只屬於當下的自己，「物品的價值，來自於你給出的定義；人生的價值，來自你怎麼看待自己」，職場上我們常談「價值」，而這份價值不止於專業能力、工作技能，還有你怎麼定義自己！



Source：《好命整理》

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