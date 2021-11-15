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最強大的「過乾癮」出國旅行！5D飛行劇院長這樣　從巴黎到杜拜還轉機

Ean部落閣 Ean

盡是玩樂事，盡玩樂之能事

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文、圖／Ean

是不是超想出國？現在，無需打滿兩劑、降落後免隔離，就能感受旅遊世界帶來的怦然悸動！結合科技與娛樂，「i-Ride 5D 飛行劇院」打造視、聽、嗅、觸以及位移五感的沈浸式體驗，讓體驗者能以老鷹翱翔視角享受身歷其境的飛行旅程。知道大家悶壞了，他們特別推出全新企劃《下一站去哪》要來解大夥的旅遊癮，有一口氣從巴黎鐵塔、自由女神像、杜拜帆船飯店到加拿大極光的「夢幻行程」，還有主打澳洲大堡礁、冰島、挪威聖壇岩等壯麗自然風光的「冒險旅行」，雙主題飛行路線從 11月6日起陸續動感啟程，從台北或高雄登機，花 45 分鐘即可環遊世界！

▲i-Ride Taipei 位於微風南山的 6 樓，想偽出國很方便

▲售票處上方有著宛若機場櫃檯螢幕

▲行李箱一拉，還真有要出國的錯覺

▲45 分鐘就可感受世界各大著名風景

i-Ride，從國際紅回台灣的隱形冠軍企業

2019 年旅行阿姆斯特丹時，特別來到「THIS IS HOLLAND」欣賞 5D 飛行體驗「飛越荷蘭」，配合影片內容、過程中有風吹、噴霧以及花香，透過這種方式讓我更加認識荷蘭，印象非常深刻！後來，讓我非常驚訝的是，原來那背後有很大一塊是 MIT，「THIS IS HOLLAND」除了建築是由當地建築事務所設計外，飛行劇院裡的硬體設備是由營運 i-Ride 的智崴集團製造，而我當時所觀賞的飛行影片，也是由他們跟荷蘭共同合作拍攝！進一步了解，還不只如此，他們今年在紐約時代廣場、日本、賭城、丹麥與哈薩克等國就規劃了 24 座飛行劇院，其中今年在英國與丹麥分別開幕的兩座樂高樂園更是傳來佳績，位於英國溫莎的 Legoland Windsor 飛行劇院不僅是英國境內首座飛行劇院，一開幕更就獲得 2021 European Star Award 與 UK Theme Park Awards 的最佳遊樂設施大獎；位於丹麥比隆（Billund）的樂高樂園則也拿下 Parkscout Award 的歐洲最佳騎乘設備獎項！此外，不說不知道、全球這種飛行劇院有高達 9 成都是由智崴集團出品，真可說是低調的隱形冠軍企業來著。

▲位於荷蘭阿姆斯特丹的「THIS IS HOLLAND」

▲「THIS IS HOLLAND」裡頭還特地放了一台代表荷蘭的橘色單車

門票就是登機證

第一時間，我首次來到位於微風南山 6F 的 i-Ride Taipei 搶先體驗「夢幻行程」，不得不說，整體規劃確實蠻到位，《下一站去哪》的門票被設計成一張登機證，上頭的航班是 i-Ride888，登機口則是 A1，會有一位座艙長負責導引解說，頓時還真有種準備搭機的錯覺。

▲座艙長檢查登機證

▲憑登機場準備來趟環遊世界之旅了

正式體驗前，會先帶來拍攝合成照，快門準備按下、座艙長還會指導動作與表情要誇張些！接著來到候機室觀看一段行前影片，請來知名的旅遊節目 OS 桑 － 阿松入鏡並以其豐富的聲音表情來錄製旁白，一一介紹稍後即將飛越的各大景點：尼加拉瀑布、長城、雪梨歌劇院、金字塔…等，增添登機前的期待感！

▲拍攝趣味的合成照片

▲座艙長的飛行前講解

▲行前影片蠻精彩，會讓人期待稍後的飛行體驗

▲特別請到阿松來拍攝錄製

身歷其境，感受久違的旅遊興奮感

接著來到可同時容納 20 人的機艙，跟我上次在荷蘭乘坐很像，馬上喚醒我的旅遊記憶！但那時還不知道的是，稍後真正起飛要被叫喚起的不只是記憶，更是那股熊熊的旅遊魂！他們用轉機兩次來形容「夢幻行程」的安排，意思是一共會觀賞三段影片，一次遊覽十國的「夢幻行程」打頭陣，接著是「飛越中國」，最後是「飛越加拿大」以極光壓軸。才剛起飛，沒誇張、我真感受到了那股久違的旅遊興奮感，接著，看到過去十年曾雙腳親自踏上的各個地方：自由女神像、舊金山、巴黎、尼加拉大瀑布、萬里長城、雪梨歌劇院…等，伴隨著記憶俯衝與穿越，相當過癮，有趣的是，這回影片裡出現的帆船飯店那段，完全讓我想起 2019 年搭水上飛機俯瞰杜拜的感覺，而加拿大黃刀鎮那景，更是先一圓我十年前造訪夏日黃刀鎮所沒見到的絢麗極光！

▲飛行體驗的硬體是 MIT，值得驕傲！

▲「夢幻行程」一趟飽覽十大全球景點

憑登機證換澳洲粉紅酒，各國好物一站買足

彷彿主題樂園，影片觀賞結束後的動線會先來到紀念品店，但這次不一樣，配合主題、不用出國就能在這一站購足熱銷排行的世界好物！包括荷蘭的 Bavaria 零酒精飲料與東尼的寂寞巧克力，澳洲的 Timtam 巧克力及 MILKLAB 植物奶，還有我自己很愛的 A&W 麥根沙士。結帳前，記得憑登記證免費兌換一杯來自澳洲 Signature Wines Estate Range Moscato 簽章酒莊的蜜桃玫瑰粉紅酒，相當順口，合適不喜酒感太重但又想體驗微醺的朋友。

▲搜羅各國好物，很用心！

▲我愛的 A&W 麥根沙士也可買到

▲澳洲蜜桃玫瑰粉紅酒，憑登機證都可免費兌換一杯，順口好喝！

▲有幾種背景可供挑選合成

▲下一站去哪？巴黎，很可以！

這一趟「夢幻行程」體驗，不僅讓我沈浸式過了旅遊世界的乾癮，也像個十年一瞬的回顧，彷彿是在提醒行旅世界多處的自己有多幸運，也期待很快能再帶著相機全球旅拍，繼續把每個旅途上的動人時刻透過鏡頭分享給大家！

▲一段廊道被設計成機艙窗戶，窗外是各個世界奇景

▲配合這次主題，特別推出「i-Ride 飛行日誌」創刊號，Ean 很榮幸在裡頭撰寫了一篇澳洲文章

▲影片播映檔次被製作成班機時刻表

/ Info. /

i-Ride 5D 飛行劇院《下一站去哪－夢幻行程》
上映期間：2021.11.6-12.17
全程體驗時間：45分鐘

▲i-Ride 風格旅行組

▲i-Ride 風格旅行組有面世界地圖，可以標誌曾去過或夢想造訪的國家

i-Ride
臉書
i-Ride TAIPEI
地點：台北市信義區松智路17號（微風南山6F）
電話：02-2723-8098

i-Ride KAOHSIUNG
地點：高雄市前鎮區復興四路9號（智崴集團）
電話：07-537-2858

作者：Ean /「Ean部落閣」「Ean 的世界大旅攝」，歡迎來入駐

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關鍵字：

Ean, Ean部落閣, 旅遊, 台灣, 台北, i-Ride 5D, 飛行劇院, 微風南山

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