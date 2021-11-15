Nike X GD雛菊白鞋、PUMA小狐狸焦糖厚底！　4雙年度必敗款一次看

▲權志龍（G-Dragon）於IG親自揭秘與NIKE二度聯名鞋 。（圖／品牌提供）



記者鮑璿安／綜合報導

繼2019年韓流巨星權志龍（G-Dragon）與NIKE展開聯名後，品牌最新發佈了第二波聯名鞋「Nike Kwondo1」細節，融入牛津鞋輪廓，鞋子後跟除了繡有雛菊圖案，連名稱也暗藏GD的潮流風格，將於12月開賣。《ET FASHION》也同步盤點4雙秋冬必敗鞋款，包括PUMA x MAISON KITSUNÉ 秋冬系列也進入雙方二度合作，可愛指數破表。

Nike 與GD合作推出鞋款Nike Kwondo1

▲Nike 與GD合作推出鞋款Nike Kwondo1 。（圖／品牌提供）



Kwondo 1鞋名來自跆拳道（Taekwondo）、主理人GD韓文名「Kwon Ji Yong」以及Nike的標語「Just Do It」共同命名，此次二度合作，延續2019年雙方聯名鞋靈感，皮革鞋面融入牛津鞋的細節，將足球鞋和經典高爾夫球鞋融匯一身，全白的鞋身後跟繡有雛菊圖案，鞋帶兩端上則有「PEACEMINUSONE」標識細節，象徵雙方攜手理念，將於12月初開始於指定店點陸續販售。

PUMA x MAISON KITSUNÉ 秋冬聯名

▲PUMA 與巴黎精品「小狐狸牌」 MAISON KITSUNÉ 二度攜手合作 。（圖／品牌提供）

PUMA 與巴黎精品「小狐狸牌」 MAISON KITSUNÉ 二度攜手合作，鞋款包含經典款式 Suede Crepe by KITSUNE，鞋面採棕褐色麂皮設計，鞋側以淺藍色招牌彎刀劃過，焦糖鞋底為秋冬增添溫暖氣息，鞋後跟則有超萌小狐狸增添收藏價值。Mirage Sport by KITSUNE 則運用網布、皮革及麂皮等異材質拼接而成，透過寶藍、淺藍、墨綠及卡其等不同色彩打造獨特線條並堆疊出時尚層次。

New Balance 237冬日燈芯絨

▲New Balance 237冬日燈芯絨多色連發 。（圖／品牌提供）

New Balance為人氣鞋款237換上新材質，靈感來自1970年代經典跑鞋輪廓，以多彩拼接剪裁巧妙交錯，除鞋身外，也應用於源自327指標性設計的側邊大「N」字鞋履識別上，打造繽紛而具細膩層次感的細節呈現，7款新色包括甜檸黑醋栗、香甜藍柑橘、草莓巧酥、芒果抹茶、蜜桃太妃糖、莓果蘇打與甜橘葡萄。

Reebok x Keith Haring 聯名系列

▲全新Reebok x Keith Haring 聯名系列 。（圖／品牌提供）

全新Reebok x Keith Haring 聯名系列，完美呈現街頭藝術風格，左右鞋跟上往兩旁吠叫的狗（Barking Dog），以及鞋舌上的小人是他極具代表性的標誌圖像，CL LEGACY AZ聯名款則是帶入Keith Haring作品中的活潑氣息，將鮮明的紅黃綠跳舞小人（Dancing Figures）點綴在鞋後跟，充滿時尚趣味。