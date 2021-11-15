梵克雅寶全球唯一「茶沙龍」在台灣　2.3億項鍊坐鎮慶開幕

▲梵克雅寶微風信義旗艦店盛大開幕。（影／記者陳雅韻攝）

記者陳雅韻／台北報導

法國珠寶世家梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）微風信義旗艦店，今正式開幕，外觀獨特的菱形裝飾源自世家的標誌，而走進百坪大店，霧黑與金色線條漸交織設計，靈感源自30年代創作的Minaudiere百寶匣，象徵店內珍藏著無數珍寶，等待貴客發掘。此次開幕即展出41件可銷售的古董珠寶，以及20件當代高級珠寶，最高價之作為超過2.3億元的Jardin de rubis紅寶石鑽石項鍊，可轉化為胸針佩戴。

▲梵克雅寶微風信義旗艦店以30年代創作的Minaudiere百寶匣為設計靈感。（圖／梵克雅寶提供，以下同）





▲梵克雅寶微風信義旗艦店是品牌在台首家街邊店，外觀的菱形裝飾來自世家標誌。



梵克雅寶微風信義旗艦店創下許多品牌先例，不僅是全台第一家街邊店，店內更設有全球唯一的「Tea Salon」，將台灣特色茶文化融合其中，映入眼簾的是擺滿藝術書籍與茶具的牆面，不定期邀茶藝老師與賓客交流，展現品牌結合在地文化的用心。

▲梵克雅寶微風信義旗艦店設有全球唯一的Tea Salon。





▲模特兒展示梵克雅寶古董系列珠寶，包括1963年的珍珠鑽石耳環約3,000,000元，1922年Art Deco風格手鐲4,480,000元，1962年Monnaie du Pape胸針20,600,000元。



慶祝新店開幕，梵克雅寶引進41件從20年代Art Deco裝飾藝術時期至80年代自由大膽風格的古董作品，包括讓人童心大發的動物造型設計，分別為1950年與1951年製的鴨子造型胸針翹著尖尖嘴、挺著蛋面切割俄羅斯祖母綠的肚子，成功吸引目光，採成對銷售；而當代高級珠寶，展現品牌對大自然主題的熱愛，一款櫻花項鍊運用粉紅色珊瑚打造立體花朵，搭配玉髓花苞與小花，栩栩如生。

▲梵克雅寶1951年Bec en l'air胸針（左）與1950年Cane au chapeau 胸針採成對銷售，1,110,000元。





▲梵克雅寶微風信義旗艦店開幕展出最高價之作為Jardin de rubis項鍊及可拆式胸針，主石是18.12克拉枕形切割紅寶石，237,500,000元。

▲梵克雅寶Cerisier précieux項鍊，鑲嵌玉髓、粉紅色珊瑚、白鑽與粉鑽，32,700,000元。

同為法國珠寶品牌的Boucheron（寶詩龍）麗晶精品店也將於本周四（18日）正式開幕，全新店裝反映了位於芳登廣場26號的典型法式建築風格，特別設置VIP Event Room提供隱密又舒適的鑑賞空間，店內也重現了芳登廣場旗艦店的對外窗景，還可見品牌寵貓Wladimir的乖萌身影，為珠寶店增添童趣感。

▲Boucheron寶詩龍麗晶精品店18日將正式開幕。（圖／Boucheron提供）



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