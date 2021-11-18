網友評選最雷「交換禮物」TOP 4　萬年馬克杯不要再送，這幾樣才實用

編輯／Beverly

一年一度充滿歡樂氣氛的聖誕節又要來了，你是否已經與朋友約好要交換禮物了呢？今天為你盤點4項網友評選的最雷禮物，快點來避避雷吧，除此之外，當然也有實用禮物推薦，還在煩惱要送什麼的話，先一起往下滑看看再決定吧。

網友評選雷品禮物

1.馬克杯

馬克杯因為不分男女，人人都能使用，而被當成最實用的送禮選項。雖然人人都能使用，但積年累月下來，每個人家裡應該都有一座馬克杯小山了吧，為了不要給朋友增加困擾，聖誕節想送馬克杯的朋友，可以先考慮其他禮物囉。

2.圍巾

千萬不要認為天氣冷就要戴圍巾唷，雖然脖子保暖很重要，但並不是每個人都覺得有冷到要戴圍巾的必要；當然也有人是因為不喜歡脖子被束縛住的感覺，而不使用圍巾。除了使用習慣外，在選擇毛線材質、顏色與款式時，也會因為個人喜好不同而有所差異，除非剛剛好選到朋友喜歡的款式，不然這條圍巾很有可能會被他塵封在櫃子裡。

▲選對禮物很重要，可以避免朋友收到不適合的物品。（圖／翻攝自小紅書@19961215online，@蝦仁豬心）



3.護手霜

冬天容易有皮膚乾燥、乾裂等問題，護手霜又是容易入手的初階保養品，為何不適合拿來送禮呢？因為很多人沒有使用護手霜的習慣，所以收到後也不一定會拿來使用。除此之外，味道與質地也是考慮因素，味道非常主觀，因此可能會不小心送給朋友他不喜歡的氣味；在質地選擇上，也會因為個人喜好的不同，而使用不同質地的產品，為了避免送到不適合護手霜，可以先避開這個選項。

4.面膜

許多人會訝異，面膜怎麼會被列在雷品禮物中呢？雖然面膜人人都可敷，卻有肌膚不適用的問題。由於每個人的膚況不同，所選擇的面膜產品也有區別，因此並不是購買知名品牌就能避免過敏問題，為了不小心害朋友的臉蛋過敏，還是盡量不要送面膜產品比較好。

▲送給朋友不適合的面膜，可能會害朋友過敏唷。（圖／翻攝自小紅書@佩奇小姐，@富士山下）

超實用推薦禮物

1.行動充電器

在手機重度成癮的時代若是外出時手機沒電了，想必大家都會非常慌張，這時候隨身攜帶型動電源就非常必要。一般行動電源的使用期限為1～2年，不過電池的設計品質與個人使用習慣也會影響行動電源的壽命長短。因此要記得養成固定汰換的習慣，千萬別帶一顆行動炸彈在身上，一顆電池品質好的行動電源，絕對是推薦禮物的首選。

2.小型藍牙音響

小型藍牙音響因為重量輕巧、不佔空間，不管在家追劇、聽音樂，還是外出參加活動都很方便；簡單的介面在使用上非常容易理解，不用怕操作困難學不起來，聖誕送禮就送高質感小型藍牙響，保證不會出錯。

▲行動充電器與藍牙音響攜帶方便又實用。（圖／翻攝自小紅書@十月嗝屁，@＿思）

3.掛燙機

還在因為衣服皺皺的而感到煩惱嗎？傳統熨斗需要將衣服平放在板子上作使用，而掛燙機只需把衣服自然懸掛，然後進行熨燙即可，不只使用方便，加熱也非常快速，如此方便的設計，不管送禮自用都超級實用。當然，要先確定朋友家裡沒有再送。

4.水壺

雖然馬克杯被列為雷品禮物的代表，但水壺卻是環保又健康的好物，出門突然想喝水就不用臨時找超商購買，直接解渴又安心。除了養成自備水壺的好習慣外，不管水壺內是否有異味，瓶身損害與否，也要定期更換水壺，因此送禮選擇水壺，剛好可以讓朋友做替換，是不是非常貼心呢。

▲掛燙機和水壺都是生活必備好物。（圖／翻攝自小紅書@愛燉Aidon，@深藍屁）

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