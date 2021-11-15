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寵物「撿便袋」要價上萬元！FENDI毛小孩FF 項圈、旅行袋奢華登場

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▲▼寵物精品 。（圖／品牌提供）

▲FENDI 迎來全新寵物旅行系列 。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／台北報導

近年來各大精品紛紛搶攻毛小孩商機，過去PRADA、Tiffany & Co.都曾推出成套的寵物用品，如今FENDI再迎來全新寵物旅行系列，將波士頓旅行包、寵物床佈滿奢華的FF Logo，就連「撿便袋」也要價上萬元。

▲▼寵物精品 。（圖／品牌提供）

▲▼寵物精品 。（圖／品牌提供）

▲旅行包帶有飾牌的設計，可加上專屬名字以及縮寫字母增添辨識度 。（圖／品牌提供）

FENDI 在今年（2021年）4月就推出過寵物配飾，創造高度迴響，因此在年底迎來第二波寵物旅行用品系列，針對便攜出遊為主軸，包括波士頓旅行包，採用皮革和織物等材質，帶有飾牌的設計，可加上專屬名字以及縮寫字母增添辨識度。針對不同大小的寵物，推出了煙草色、棕色款式尼龍材質寵物床，並有中型以及小型2種尺寸可供選擇，裡面的枕頭也可以拆下清洗，非常人性化。

▲▼寵物精品 。（圖／品牌提供）

▲▼寵物精品 。（圖／品牌提供）

▲FF LOGO撿便袋NT$11,800； 寵物外套NT$14,500 。（圖／品牌提供）

配件方面，同色系尼龍外套繪製品牌專屬FF Logo，項圈同樣飾有特別訂製的品牌圖案金屬吊牌；另一款可拆小包其實是撿便袋，以黑灰色系呈現高奢品味，能夠輕鬆連接到皮帶上使用。

▲▼寵物精品 。（圖／品牌提供）

▲▼寵物精品 。（圖／品牌提供）

▲PRADA過去就曾推出100%可持續Re-Nylon再生尼龍系列的寵物用品 。（圖／品牌提供）

去年（2020年）11月，PRADA就曾推出100%可持續Re-Nylon再生尼龍系列的寵物用品，從外出寵物袋、後背包、項圈，甚至是寵物的冬季羽絨衣一應俱全，價格從6千元至上萬元不等，搶佔頂級商機。

關鍵字：

寵物, 毛小孩, 精品, FENDI, PRADA

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